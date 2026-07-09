Ольга Сутулова представила на кинофестивале фильм со своим участием

На X Фестивале нового российского кино «Горький фест» состоялся конкурсный показ фильма «Мон». Режиссер Софья Чигирова и исполнительницы главных ролей Дина Губайдуллина и Ольга Сутулова приехали в Нижний Новгород, чтобы лично представить картину первым зрителям.
Драма «Мон» рассказывает о музыканте Алине, которая возвращается в отчий дом, чтобы помочь с бабушкой Нурией, у которой прогрессирует болезнь Альцгеймера. Стараясь вернуть пожилой родственнице память, Алина вызывается помочь ей найти «сокровище», закопанное в родной деревне, которая оказывается затопленной.
Помимо Губайдуллиной и Сутуловой, в фильме снялись Олег Савостюк, Рима Ключарева, Гузель Валишина и другие. Съемки картины проходили в Татарстане.
X Фестиваль нового российского кино «Горький фест» продлится в Нижнем Новгороде до 10 июля. Кино Mail выступает основным информационным партнером смотра.