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Ольга Сутулова представила на кинофестивале фильм со своим участием

Актриса посетила конкурсный показ драмы «Мон» в рамках «Горький фест 2026»
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail
Ольга Сутулова, фото: Максим Кашин
Ольга Сутулова, фото: Максим Кашин

На X Фестивале нового российского кино «Горький фест» состоялся конкурсный показ фильма «Мон». Режиссер Софья Чигирова и исполнительницы главных ролей Дина Губайдуллина и Ольга Сутулова приехали в Нижний Новгород, чтобы лично представить картину первым зрителям.

Драма «Мон» рассказывает о музыканте Алине, которая возвращается в отчий дом, чтобы помочь с бабушкой Нурией, у которой прогрессирует болезнь Альцгеймера. Стараясь вернуть пожилой родственнице память, Алина вызывается помочь ей найти «сокровище», закопанное в родной деревне, которая оказывается затопленной.

Дина Губайдуллина, Софья Чигирова, Ольга Сутулова, фото: Максим Кашин
Дина Губайдуллина, Софья Чигирова, Ольга Сутулова, фото: Максим Кашин

Помимо Губайдуллиной и Сутуловой, в фильме снялись Олег Савостюк, Рима Ключарева, Гузель Валишина и другие. Съемки картины проходили в Татарстане.

X Фестиваль нового российского кино «Горький фест» продлится в Нижнем Новгороде до 10 июля. Кино Mail выступает основным информационным партнером смотра.