Ольга Сутулова представила на кинофестивале фильм со своим участием

Драма «Мон» рассказывает о музыканте Алине, которая возвращается в отчий дом, чтобы помочь с бабушкой Нурией, у которой прогрессирует болезнь Альцгеймера. Стараясь вернуть пожилой родственнице память, Алина вызывается помочь ей найти «сокровище», закопанное в родной деревне, которая оказывается затопленной.