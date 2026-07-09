27-летний актер и музыкант Глеб Калюжный, который в мае вернулся из армии, рассказал о жизни после службы. Он признался, что сейчас чувствует себя на своем месте.
«Чувствую себя на своем месте, но задач и работы предстоит очень много. У меня на ближайший год все расписано, а то и два… Сейчас хочется все успевать и еще успеть отдохнуть», — поделился Калюжный в интервью Hello!.
Также актер рассказал об отношении к светским мероприятиям: «Что касается светского общества, то я ведь и раньше был интровертом. Сейчас более спокойно начал к этому относиться. Все же публичные премьеры — это часть работы».
После службы артист уже успел перебраться в новую квартиру, посетить «огромное количество» кастингов и заняться ремонтом собственной студии звукозаписи. Кроме того, Калюжный сообщил, что планирует получить режиссерское образование, однако пока «не загадывает».
Ранее Калюжный рассказывал, что после армии начал ценить простые радости.