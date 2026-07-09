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Глеб Калюжный рассказал о жизни и работе после службы в армии

27-летний актер признался, что впереди у него много проектов
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Глеб Калюжный
Глеб КалюжныйИсточник: Legion-Media

27-летний актер и музыкант Глеб Калюжный, который в мае вернулся из армии, рассказал о жизни после службы. Он признался, что сейчас чувствует себя на своем месте. 

«Чувствую себя на своем месте, но задач и работы предстоит очень много. У меня на ближайший год все расписано, а то и два… Сейчас хочется все успевать и еще успеть отдохнуть», — поделился Калюжный в интервью Hello!.

Также актер рассказал об отношении к светским мероприятиям: «Что касается светского общества, то я ведь и раньше был интровертом. Сейчас более спокойно начал к этому относиться. Все же публичные премьеры — это часть работы».

После службы артист уже успел перебраться в новую квартиру, посетить «огромное количество» кастингов и заняться ремонтом собственной студии звукозаписи. Кроме того, Калюжный сообщил, что планирует получить режиссерское образование, однако пока «не загадывает». 

Ранее Калюжный рассказывал, что после армии начал ценить простые радости. 