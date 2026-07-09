Линдси Лохан отметила 40-летие. На кадрах с торжества подписчики заметили Майкла Лохана — отца звезды, с которым она долгое время не общалась.
На фото и видео с торжества отец именинницы сидит рядом с ней и снимает, как она задувает свечи на праздничном торте.
Майкл Лохан ушел от матери Линдси, Дины Лохан, когда будущей звезде было всего три года. В то время он работал биржевым маклером на Уолл-стрит. После развода отец продолжал финансово поддерживать дочь и поддерживал с ней связь — до тех пор, пока не попал в тюрьму на три года за инсайдерскую торговлю.
В 2009 году Линдси Лохан обратилась в суд с требованием выдать охранный ордер, который запрещал бы отцу приближаться к ней. Причиной этого стало желание Майкла Лохана «запереть дочь где-нибудь, чтобы направить на путь истинный». Актриса решила защитить себя законными методами, чтобы остановить давление со стороны родственника.
Ранее Линдси Лохан показала другие кадры с празднования 40-летия.