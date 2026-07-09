Майкл Лохан ушел от матери Линдси, Дины Лохан, когда будущей звезде было всего три года. В то время он работал биржевым маклером на Уолл-стрит. После развода отец продолжал финансово поддерживать дочь и поддерживал с ней связь — до тех пор, пока не попал в тюрьму на три года за инсайдерскую торговлю.