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Линдси Лохан начала снова общаться с отцом, который сидел в тюрьме

Ранее актриса запрещала родителю приближаться к ней
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Линдси Лохан
Линдси ЛоханИсточник: Legion-Media

Линдси Лохан отметила 40-летие. На кадрах с торжества подписчики заметили Майкла Лохана — отца звезды, с которым она долгое время не общалась.

На фото и видео с торжества отец именинницы сидит рядом с ней и снимает, как она задувает свечи на праздничном торте.

Линдси Лохан на своем дне рождения / фото: соцсети
Линдси Лохан на своем дне рождения / фото: соцсети

Майкл Лохан ушел от матери Линдси, Дины Лохан, когда будущей звезде было всего три года. В то время он работал биржевым маклером на Уолл-стрит. После развода отец продолжал финансово поддерживать дочь и поддерживал с ней связь — до тех пор, пока не попал в тюрьму на три года за инсайдерскую торговлю.

В 2009 году Линдси Лохан обратилась в суд с требованием выдать охранный ордер, который запрещал бы отцу приближаться к ней. Причиной этого стало желание Майкла Лохана «запереть дочь где-нибудь, чтобы направить на путь истинный». Актриса решила защитить себя законными методами, чтобы остановить давление со стороны родственника.

Ранее Линдси Лохан показала другие кадры с празднования 40-летия.