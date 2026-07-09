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Оскар Кучера с женой посетил выпускной сына

Жена актера показала кадры с выпускного их сына
Оскар Кучера с женой
Оскар Кучера с женойИсточник: Legion-Media.ru

Актер и шоумен Оскар Кучера вместе с супругой Юлией посетил выпускной своего старшего сына. 21-летний Александр получил диплом Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. Жена артиста поделилась с подписчиками кадрами с церемонии в соцсети.

«Старший сегодня уже выпускник универа. Время летит», — написала Юлия Кучера.

Оскар Кучера пришел с женой на выпускной сына
Оскар Кучера пришел с женой на выпускной сынаИсточник: Газета.Ру

Первенец пары появился на свет до того, как они официально оформили отношения. Юлия забеременела от Оскара, но решила скрыть этот факт и прекратила с ним общение. В тот период артист состоял в браке с моделью Майей Марковой. Бизнесвумен рассказала Кучерe о сыне только после того, как наткнулась в журнале на новость о разводе возлюбленного. Актер признавался, что известие его ошеломило. Уже на следующий день он встретился с ребенком и принял решение никогда не расставаться ни с ним, ни с его матерью.

Сейчас у супругов четверо общих детей. Кроме Александра, они воспитывают 18-летнего Даниэля, 16-летнюю Алисию и 7-летнего Марка. Младший сын родился в Майами и имеет гражданство США.

Ранее жена Оскара Кучеры впервые за долгое время показала их 16-летнюю дочь.