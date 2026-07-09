Актер и шоумен Оскар Кучера вместе с супругой Юлией посетил выпускной своего старшего сына. 21-летний Александр получил диплом Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. Жена артиста поделилась с подписчиками кадрами с церемонии в соцсети.
«Старший сегодня уже выпускник универа. Время летит», — написала Юлия Кучера.
Первенец пары появился на свет до того, как они официально оформили отношения. Юлия забеременела от Оскара, но решила скрыть этот факт и прекратила с ним общение. В тот период артист состоял в браке с моделью Майей Марковой. Бизнесвумен рассказала Кучерe о сыне только после того, как наткнулась в журнале на новость о разводе возлюбленного. Актер признавался, что известие его ошеломило. Уже на следующий день он встретился с ребенком и принял решение никогда не расставаться ни с ним, ни с его матерью.
Сейчас у супругов четверо общих детей. Кроме Александра, они воспитывают 18-летнего Даниэля, 16-летнюю Алисию и 7-летнего Марка. Младший сын родился в Майами и имеет гражданство США.
Ранее жена Оскара Кучеры впервые за долгое время показала их 16-летнюю дочь.