Первенец пары появился на свет до того, как они официально оформили отношения. Юлия забеременела от Оскара, но решила скрыть этот факт и прекратила с ним общение. В тот период артист состоял в браке с моделью Майей Марковой. Бизнесвумен рассказала Кучерe о сыне только после того, как наткнулась в журнале на новость о разводе возлюбленного. Актер признавался, что известие его ошеломило. Уже на следующий день он встретился с ребенком и принял решение никогда не расставаться ни с ним, ни с его матерью.