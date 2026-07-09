Фанаты тут же откликнулись и пожелали Пересильд поскорее восстановить силы. А также отметили, что она прекрасно выглядит: «Пусть море и солнце зарядят вас новой энергией и вдохновением», «Юля, Вы прекрасная», «Шикарная».