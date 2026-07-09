Актриса Юлия Пересильд устроила себе внезапный отпуск и улетела из России. Для восстановления сил артистка выбрала спокойный отель в турецком регионе Дидим. 41-летняя звезда честно рассказала, что сейчас переживает тяжелый этап.
«Какое-то интересное время проживаю… Много всего. Много нервов, потерь, новых встреч, открытий, разочарований, желаний… И рой мыслей в голове. Поняла, что нужен выдох. Хорошо, на 3 дня, но выдох нужен», — написала актриса.
Фанаты тут же откликнулись и пожелали Пересильд поскорее восстановить силы. А также отметили, что она прекрасно выглядит: «Пусть море и солнце зарядят вас новой энергией и вдохновением», «Юля, Вы прекрасная», «Шикарная».
Ранее Юлия Пересильд рассказала, какой видит себя в старости.