Лариса Гузеева восхитилась фигурой Алики Смеховой: «Я бы голой ходила»

Актриса Лариса Гузеева восхитилась фигурой своей подруги Алики Смеховой. Звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» снялась в бикини на отдыхе в Ницце и опубликовала кадры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она призналась, что не стесняется себя и не собирается тратить время на фотошоп.