Лариса Гузеева восхитилась фигурой Алики Смеховой: «Я бы голой ходила»

Актриса Лариса Гузеева восхитилась фигурой своей подруги Алики Смеховой. Звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» снялась в бикини на отдыхе в Ницце и опубликовала кадры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она призналась, что не стесняется себя и не собирается тратить время на фотошоп.
«Я бы с такой фигурой голой ходила», — написала в комментариях к посту Гузеева.
Артистки дружат много лет. Звезда «Давай поженимся» признавалась, что у нее мало близких людей, с которыми она может поделиться своими переживаниями. По словам телеведущей, ей повезло познакомиться со Смеховой и выстроить доверительные отношения.
Ранее Алика Смехова устроила эффектную фотосессию в ретро-кабриолете во Франции.