Ранее Лопес уже оказалась в центре внимания на показе Zuhair Murad, где появилась в более провокационном образе: жакете, надетом на голое тело, и юбке с бахромой. Оба выхода вписываются в узнаваемый стиль артистки, сочетающий гламур и подчеркнутую сексуальность.