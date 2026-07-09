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Дженнифер Лопес появилась на публике в прозрачном платье и накидке с перьями

Актриса удивила откровенным образом на модном показе в Париже
Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media.ru

Дженнифер Лопес продолжает привлекать внимание на Неделе высокой моды в Париже серией эффектных выходов. После появления на шоу Zuhair Murad певица и актриса посетила кутюрный показ Celia Kritharioti.

Для нового выхода 56-летняя звезда выбрала полупрозрачное платье с вышивкой и глубоким декольте, дополнив образ накидкой с перьями. Наряд подчеркнул один из ключевых трендов кутюрной недели — игру с прозрачными тканями и декоративной отделкой.

Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media.ru

Ранее Лопес уже оказалась в центре внимания на показе Zuhair Murad, где появилась в более провокационном образе: жакете, надетом на голое тело, и юбке с бахромой. Оба выхода вписываются в узнаваемый стиль артистки, сочетающий гламур и подчеркнутую сексуальность.

В Париже Лопес находится вместе со своей сестрой Линдой, которая сопровождает ее на мероприятиях. Появления певицы на кутюрной неделе традиционно вызывают повышенный интерес, учитывая ее статус одной из главных икон красных дорожек и модной индустрии.