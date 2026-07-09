Свою избранницу он описывал как очень умную женщину, с которой можно говорить на любые темы. В 2023 году пара официально зарегистрировала брак. О том, что ждет ребенка, стало известно в июне 2024 года. Однако публично о рождении дочери Айи супруги объявили только в сентябре.