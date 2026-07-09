Алексей Чадов, известный по роли в фильме «9 рота», улетел вместе с семьей на отдых в Турцию. О своем местонахождении артист рассказал подписчикам, опубликовав фото с пляжа. В кадре он запечатлен с дочерью. Девочку зовут Айя. Совсем недавно ей исполнилось два года.
Свои отношения с моделью Лейсан Галимовой артист перестал скрывать в 2021 году. Тогда Чадов признался, что они вместе уже несколько лет, но он намеренно не афишировал роман. Актер объяснял это опытом первого брака, который научил его оберегать личное пространство от посторонних глаз.
Свою избранницу он описывал как очень умную женщину, с которой можно говорить на любые темы. В 2023 году пара официально зарегистрировала брак. О том, что ждет ребенка, стало известно в июне 2024 года. Однако публично о рождении дочери Айи супруги объявили только в сентябре.
Ранее Алексей Чадов показал 12-летнего сына от Агнии Дитковските.