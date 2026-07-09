Фанаты тут же принялись комментировать снимок: «Ему явно передались актерские способности отца. Удачи ему!», «Какой милашка», «Король Китс», «Он будет знаменитым актером, как и его отец», «Я вижу его на Бродвее в будущем», «Король похож на маму».