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Звезда «Секса в большом городе» показал фото 6-летнего сына

71-летний Крис Нот, сыгравший мистера Бига, поделился кадром с наследником
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Крис Нот
Крис НотИсточник: Legion-Media

71-летний Крис Нот, известный по роли мистера Бига в сериале «Секс в большом городе», порадовал поклонников редким фото своего 6-летнего сына Китса. На фото ребенок позирует в игрушечной короне и накидке, которую соорудили из оранжевого покрывала. 

«Нет королей, кроме как в нашем доме, где правит Кит», — подписал Крис Нот публикацию.

Сын Криса Нота / фото: соцсети
Сын Криса Нота / фото: соцсети

Фанаты тут же принялись комментировать снимок: «Ему явно передались актерские способности отца. Удачи ему!», «Какой милашка», «Король Китс», «Он будет знаменитым актером, как и его отец», «Я вижу его на Бродвее в будущем», «Король похож на маму». 

Актер впервые стал отцом в 54 года. Супруга Тара Уилсон подарила ему двоих мальчиков. Старшему, Ориону Кристоферу, уже исполнилось 18.

Ранее Ким Кэтролл, коллега Нота по сериалу, поделилась фото в прозрачном плаще. 