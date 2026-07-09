71-летний Крис Нот, известный по роли мистера Бига в сериале «Секс в большом городе», порадовал поклонников редким фото своего 6-летнего сына Китса. На фото ребенок позирует в игрушечной короне и накидке, которую соорудили из оранжевого покрывала.
«Нет королей, кроме как в нашем доме, где правит Кит», — подписал Крис Нот публикацию.
Фанаты тут же принялись комментировать снимок: «Ему явно передались актерские способности отца. Удачи ему!», «Какой милашка», «Король Китс», «Он будет знаменитым актером, как и его отец», «Я вижу его на Бродвее в будущем», «Король похож на маму».
Актер впервые стал отцом в 54 года. Супруга Тара Уилсон подарила ему двоих мальчиков. Старшему, Ориону Кристоферу, уже исполнилось 18.
Ранее Ким Кэтролл, коллега Нота по сериалу, поделилась фото в прозрачном плаще.