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Мария Кожевникова показала повзрослевшего сына Василия в день его рождения

Актриса опубликовала фото с сыном в день его рождения
Мария Кожевникова на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба
Мария Кожевникова на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова показала, как повзрослел ее сын. Актриса поделилась редкими фото с Василием в день его рождения. Она посвятила девятилетнему имениннику пост в соцсети.

Мария Кожевникова показала, как повзрослел ее сын / фото: соцсети
Мария Кожевникова показала, как повзрослел ее сын / фото: соцсети

«Этот неповторимый, с длинными ресницами красавчик вьет из меня веревки и влюбляет в себя всех и вся! Мальчишка, который идет очень непростым путем… идти против и ломать уклад! Даже пишет Василий снизу вверх и говорит, что это все остальные неправильно делают. А то, что для большинства норма для моего героя — “не обязан” и “не должен”. Так и живем в любви, в споре, с радостью и со слезами от несправедливости и несовершенства земного распорядка! При этом это самый добрый мальчик на планете и лучший старший брат! Вася, я люблю тебя бесконечной любовью… Свети, наслаждайся и заряжай своим светом этот неидеальный мир», — написала артистка.

У знаменитости четверо детей от бизнесмена Евгения Васильева. Помимо Василия, они воспитывают: 12-летнего Ивана, 11-летнего Максима и 2-летнего Александра.

Ранее Мария Кожевникова показала редкое фото четверых сыновей.