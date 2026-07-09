«Этот неповторимый, с длинными ресницами красавчик вьет из меня веревки и влюбляет в себя всех и вся! Мальчишка, который идет очень непростым путем… идти против и ломать уклад! Даже пишет Василий снизу вверх и говорит, что это все остальные неправильно делают. А то, что для большинства норма для моего героя — “не обязан” и “не должен”. Так и живем в любви, в споре, с радостью и со слезами от несправедливости и несовершенства земного распорядка! При этом это самый добрый мальчик на планете и лучший старший брат! Вася, я люблю тебя бесконечной любовью… Свети, наслаждайся и заряжай своим светом этот неидеальный мир», — написала артистка.