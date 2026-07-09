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Ирина Медведева вышла в свет с детьми от мужа-француза

Актриса Ирина Медведева появилась на публике в Москве с детьми
Ирина Медведева, фото: пресс-служба
Ирина Медведева, фото: пресс-служба

Звезда скетчкома «Шесть кадров» Ирина Медведева впервые вывела в свет своих детей от французского бизнесмена Гийома Буше. Актриса посетила премьеру комедии «На деревню к дедушке 2» вместе с семилетним Савелием и четырехлетней Есенией. Для наследников этот поход стал настоящим событием — они впервые оказались в кинотеатре.

На красной дорожке Медведева позировала с исполнителем одной из главных ролей Федором Добронравовым. Снимками с мероприятия артистка поделилась в соцсети. Лица сына и дочери актриса предусмотрительно скрыла.

Звезда «6 кадров» вышла в свет с детьми от француза
Звезда «6 кадров» вышла в свет с детьми от французаИсточник: Газета.Ru

«У нас исторический момент. Я пришла на премьеру фильма “На деревню к дедушке 2”. А так как я приехала в Москву со своими двумя ребятишками, то мы пришли все вместе. Это первый фильм в их жизни, они были впервые в кинотеатре. До этого папа с мамой ограничивали. Вот такое событие», — поделилась эмоциями знаменитость.

Компанию Медведевой составила и ее мать — она приехала с дочерью, чтобы помочь присматривать за Савелием и Есенией.