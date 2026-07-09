«У нас исторический момент. Я пришла на премьеру фильма “На деревню к дедушке 2”. А так как я приехала в Москву со своими двумя ребятишками, то мы пришли все вместе. Это первый фильм в их жизни, они были впервые в кинотеатре. До этого папа с мамой ограничивали. Вот такое событие», — поделилась эмоциями знаменитость.