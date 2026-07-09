Ранее Климова признавалась в личном блоге, что придерживается сбалансированного здорового питания, но не отказывает себе в любимой калорийной «запрещенке». Актриса не проводит много времени в спортзале — ей не нравятся такие тренировки. Однако она часто плавает, много ходит пешком и делает зарядку, чтобы поддерживать мышцы в тонусе. По мнению звезды, ей повезло с генетикой, поэтому она так молодо выглядит.