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48-летняя Екатерина Климова снялась в купальнике после бани

Актриса показала откровенное фото в соцсети
Екатерина Климова на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба
Екатерина Климова на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба

Актриса Екатерина Климова выложила в соцсети кадры в бикини. Звезда снялась в чане с горячей водой после парной. В подписи к посту артистка рассказала, что отдыхала вместе с подругой и коллегой Татьяной Лютаевой.

«Мы на подзарядке», — написала знаменитость.

Екатерина Климова / фото: соцсети
Екатерина Климова / фото: соцсети

Ранее Климова признавалась в личном блоге, что придерживается сбалансированного здорового питания, но не отказывает себе в любимой калорийной «запрещенке». Актриса не проводит много времени в спортзале — ей не нравятся такие тренировки. Однако она часто плавает, много ходит пешком и делает зарядку, чтобы поддерживать мышцы в тонусе. По мнению звезды, ей повезло с генетикой, поэтому она так молодо выглядит.

Ранее в сети восхитились внешностью сыновей Екатерины Климовой и Игоря Петренко.