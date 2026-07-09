Актриса Екатерина Климова выложила в соцсети кадры в бикини. Звезда снялась в чане с горячей водой после парной. В подписи к посту артистка рассказала, что отдыхала вместе с подругой и коллегой Татьяной Лютаевой.
«Мы на подзарядке», — написала знаменитость.
Ранее Климова признавалась в личном блоге, что придерживается сбалансированного здорового питания, но не отказывает себе в любимой калорийной «запрещенке». Актриса не проводит много времени в спортзале — ей не нравятся такие тренировки. Однако она часто плавает, много ходит пешком и делает зарядку, чтобы поддерживать мышцы в тонусе. По мнению звезды, ей повезло с генетикой, поэтому она так молодо выглядит.
Ранее в сети восхитились внешностью сыновей Екатерины Климовой и Игоря Петренко.