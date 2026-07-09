Нонна Гришаева порадовала поклонников редким кадром из семейного архива. Актриса опубликовала в соцсети снимок, на котором запечатлены ее муж и уже взрослые дети. Пост появился в День семьи, любви и верности.
Старшей дочери знаменитости, Анастасии Гришаевой, исполнилось 30 лет. Девушка работает дизайнером в рекламной компании, а в свободное время занимается графикой и иллюстрацией. Первого ребенка актриса родила от своего коллеги Антона Дерова. Пара рассталась, когда Анастасии было пять лет. Сама Гришаева рассказывала, что бывший супруг практически не участвовал в жизни дочери, поэтому воспитывать девочку ей пришлось в одиночку.
В 2006 году артистка вышла замуж за актера Александра Нестерова. Судьбоносное знакомство произошло после детского спектакля в театре «Квартет И», куда Гришаева привела дочь. По словам звезды, игра будущего мужа в роли медведя настолько ее впечатлила, что она решила лично выразить ему благодарность. Целый год артисты общались как друзья. Гришаева признавалась, что в тот период тяжело переживала неудачи в личной жизни и даже не думала о новых отношениях, но Нестерова это не остановило. А уже в декабре 2006 года у пары родился сын Илья.анее Нонна Гришаева поздравила дочь с 30-летием и показала себя в ее возрасте.