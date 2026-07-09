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Джастин Бальдони впервые высказался после скандала с Блейк Лайвли

Актер Джастин Бальдони с женой Эмили прервали молчание после судов с Блейк Лайвли
Джастин Бальдони
Джастин БальдониИсточник: Legion-Media.ru

Джастин Бальдони и его супруга Эмили впервые заговорили публично после череды судебных разбирательств с Блейк Лайвли. Об этом сообщает NBCNews. Артист признался, что этот период оказался крайне тяжелым для их семьи. Сейчас, по его словам, они проходят этап эмоционального восстановления.

«Нам пришлось столкнуться с массой проблем и открыть для себя много нового, например, как вообще могло произойти подобное, да еще и замаскированное под борьбу за права женщин. Это стало огромной травмой, через которую им пришлось пройти», — заявила Эмили Бальдони.

В конце декабря 2024 года Блейк Лайвли подала иск против Джастина Бальдони. Актриса обвинила режиссера в сексуальных домогательствах и организации клеветнической кампании в свой адрес. Кроме того, по словам Лайвли, артист критиковал ее за лишний вес.