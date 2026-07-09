Джастин Бальдони и его супруга Эмили впервые заговорили публично после череды судебных разбирательств с Блейк Лайвли. Об этом сообщает NBCNews. Артист признался, что этот период оказался крайне тяжелым для их семьи. Сейчас, по его словам, они проходят этап эмоционального восстановления.