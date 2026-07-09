«Я понял, что самое главное — не пытаться показать аутизм через внешние особенности. Данил прежде всего обычный молодой человек. Его особенность проявляется в том, как он воспринимает мир и общается с людьми. Именно в этом для меня оказался ключ к роли», — рассказал Никита Зимин, исполнивший роль Данилы. Александра Бортич отметила, что история ее героини Марины затронула ее с первых страниц сценария.