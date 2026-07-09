В Москве начались съемки комедийного фильма «Синий и Пурпурная». Режиссерское кресло заняла Юлия Сапонова — для нее эта картина стала дебютом в режиссуре. Автором сценария выступила Дана Жанэ.
Сюжет ленты строится вокруг молодого человека Данилы, у которого диагностирован аутизм. Он знакомится с циничной и импульсивной девушкой Мариной. Влюбившись, парень решает нарушить собственные строгие правила и изменить привычный уклад, чтобы добиться ее расположения. Фильм затрагивает темы взросления, принятия себя и любви.
В актерский состав вошли Александра Бортич, Никита Зимин, Михаил Сафронов, Юрий Быков, Марина Александрова, Ксения Алферова, Сергей Маркеев, Зинаида Ястржембская, Клим Кривоносенко, Иван Ивашов и Татьяна Гладенко.
«Я понял, что самое главное — не пытаться показать аутизм через внешние особенности. Данил прежде всего обычный молодой человек. Его особенность проявляется в том, как он воспринимает мир и общается с людьми. Именно в этом для меня оказался ключ к роли», — рассказал Никита Зимин, исполнивший роль Данилы. Александра Бортич отметила, что история ее героини Марины затронула ее с первых страниц сценария.