Актриса Дарья Сагалова, которую зрители знают по роли Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе», поделилась в личном блоге редкими кадрами с семейного отдыха. На фотографиях звезда запечатлена на пляже вместе с мужем и тремя дочерями.
Вся семья легла на песок, положив головы друг на друга, и таким образом присоединилась к модному фоточелленджу, который сейчас набирает обороты в соцсетях.
Поклонники знаменитости сразу отреагировали на публикацию в комментариях. Они оставили множество восторженных отзывов: «Очень похожи», «Какие вы зайки», «Классная семья», «Прекрасные», «Выдумщики», «Девочки-красавицы».
Сагалова состоит в браке с предпринимателем Константином Масленниковым с 2011 года. У пары три дочери. Старшей, Елизавете, уже 14 лет. Средней дочери Стефании — 10, а самой младшей, Милане, — 7 лет.
Ранее Дарья Сагалова показала редкое фото с тремя дочерями.