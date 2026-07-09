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Звезда «Счастливы вместе» показала редкое фото с мужем и тремя дочерьми

Актриса поделилась редкими кадрами с мужем и детьми
Дарья Сагалова
Дарья СагаловаИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Дарья Сагалова, которую зрители знают по роли Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе», поделилась в личном блоге редкими кадрами с семейного отдыха. На фотографиях звезда запечатлена на пляже вместе с мужем и тремя дочерями.

Вся семья легла на песок, положив головы друг на друга, и таким образом присоединилась к модному фоточелленджу, который сейчас набирает обороты в соцсетях.

Дарья Сагалова с мужем и дочерьми / фото: соцсети
Дарья Сагалова с мужем и дочерьми / фото: соцсети

Поклонники знаменитости сразу отреагировали на публикацию в комментариях. Они оставили множество восторженных отзывов: «Очень похожи», «Какие вы зайки», «Классная семья», «Прекрасные», «Выдумщики», «Девочки-красавицы».

Сагалова состоит в браке с предпринимателем Константином Масленниковым с 2011 года. У пары три дочери. Старшей, Елизавете, уже 14 лет. Средней дочери Стефании — 10, а самой младшей, Милане, — 7 лет.

Ранее Дарья Сагалова показала редкое фото с тремя дочерями.