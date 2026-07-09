Голливудский режиссер Уэс Андерсон, актер Люк Уилсон и продюсер Джеймс Л. Брукс застряли в лифте Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе. Инцидент случился сразу после спецпоказа фильма «Бутылочная ракета».
Звезды провели в кабине около получаса. Затем на место прибыли сотрудники пожарной службы Лос-Анджелеса. Кадры спасательной операции опубликовали в соцсетях. На записи режиссер спрашивает пожарных, что стало причиной поломки.
«Вероятно, лифт был слишком перегружен», — ответил один из них.
«Бутылочная ракета» вышла в 1996 году. Эта лента стала первой полнометражной работой Андерсона. Главные роли в картине исполнили Люк Уилсон и Оуэн Уилсон. За эту работу режиссер получил премию MTV Movie Awards как лучший дебютант.
Ранее стало известно, что Андерсон может снять вестерн с Биллом Мюрреем.