«Бутылочная ракета» вышла в 1996 году. Эта лента стала первой полнометражной работой Андерсона. Главные роли в картине исполнили Люк Уилсон и Оуэн Уилсон. За эту работу режиссер получил премию MTV Movie Awards как лучший дебютант.