Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссер Уэс Андерсон застрял в лифте после показа своего фильма

Постановщик и его звездные коллеги провели в кабине около получаса
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Уэс Андерсон
Уэс АндерсонИсточник: Legion-Media.ru

Голливудский режиссер Уэс Андерсон, актер Люк Уилсон и продюсер Джеймс Л. Брукс застряли в лифте Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе. Инцидент случился сразу после спецпоказа фильма «Бутылочная ракета».

Звезды провели в кабине около получаса. Затем на место прибыли сотрудники пожарной службы Лос-Анджелеса. Кадры спасательной операции опубликовали в соцсетях. На записи режиссер спрашивает пожарных, что стало причиной поломки.

«Вероятно, лифт был слишком перегружен», — ответил один из них.

«Бутылочная ракета» вышла в 1996 году. Эта лента стала первой полнометражной работой Андерсона. Главные роли в картине исполнили Люк Уилсон и Оуэн Уилсон. За эту работу режиссер получил премию MTV Movie Awards как лучший дебютант. 

Ранее стало известно, что Андерсон может снять вестерн с Биллом Мюрреем