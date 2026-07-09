Паулина Андреева опубликовала новые фотографии из поездки на Алтай на фоне недавнего развода с режиссером Федором Бондарчуком. На снимках 37-летняя актриса запечатлена во время медитации в горах, а также на прогулках по природным локациям региона. В одном из видео она позирует на фоне заката в сдержанном повседневном образе.