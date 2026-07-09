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Паулина Андреева показала фото из поездки на Алтай после развода

Актриса показала кадры из путешествия
Паулина Андреева на премьере сериала «Метод», фото: пресс-служба
Паулина Андреева на премьере сериала «Метод», фото: пресс-служба

Паулина Андреева опубликовала новые фотографии из поездки на Алтай на фоне недавнего развода с режиссером Федором Бондарчуком. На снимках 37-летняя актриса запечатлена во время медитации в горах, а также на прогулках по природным локациям региона. В одном из видео она позирует на фоне заката в сдержанном повседневном образе.

Паулина Андреева, фото: соцсети
Паулина Андреева, фото: соцсети

Путешествие стало частью более широкого периода перемен в жизни актрисы. После развода, о котором стало известно в мае, Андреева сосредоточилась на личных и профессиональных планах, включая поездки за границу. Ранее она посетила Непал, Таиланд и Париж.

Паулина Андреева, фото: соцсети
Паулина Андреева, фото: соцсети

Пара состояла в браке около семи лет. О расставании Андреева сообщила публично весной 2025 года. Их общий сын Иван, которому сейчас пять лет, остался жить с матерью. По данным открытых источников, после развода актрисе могли перейти объекты недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге.