Актриса перевоплотится в американскую серийную убийцу Доротею Пуэнте. В 1980-х годах женщина держала пансион для малоимущих, пожилых людей и инвалидов. Пуэнте убивала своих постояльцев, после чего продолжала получать их чеки по социальному страхованию. Тела жертв она закапывала прямо на участке собственного дома. В конечном счете преступницу удалось задержать. Суд признал ее виновной в трех убийствах.