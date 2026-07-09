HBO запускает в производство сериал «Доротея» — мрачную историю, основанную на реальных преступлениях. Главную роль в проекте исполнит обладательница «Оскара» Джина Дэвис.
Актриса перевоплотится в американскую серийную убийцу Доротею Пуэнте. В 1980-х годах женщина держала пансион для малоимущих, пожилых людей и инвалидов. Пуэнте убивала своих постояльцев, после чего продолжала получать их чеки по социальному страхованию. Тела жертв она закапывала прямо на участке собственного дома. В конечном счете преступницу удалось задержать. Суд признал ее виновной в трех убийствах.
Сценарий для сериала написал Джошуа Майкл Штерн, известный по работе над проектом «Почему женщины убивают». Он же выступает шоураннером. Авторами идеи стали Майкл Розенбаум («Тайны Смолвиля») и Джейн Уитни.
На данный момент создатели не раскрывают полный актерский состав. Дата премьеры также пока не объявлена.
Ранее стало известно, что Джуд Лоу сыграет главную роль в боевике с автомобильными погонями.