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Джина Дэвис снимется в тру-крайм-сериале от сценариста «Почему женщины убивают»

Актриса исполнит роль серийной убийцы
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Джина Дэвис
Джина ДэвисИсточник: Legion-Media

HBO запускает в производство сериал «Доротея» — мрачную историю, основанную на реальных преступлениях. Главную роль в проекте исполнит обладательница «Оскара» Джина Дэвис.

Актриса перевоплотится в американскую серийную убийцу Доротею Пуэнте. В 1980-х годах женщина держала пансион для малоимущих, пожилых людей и инвалидов. Пуэнте убивала своих постояльцев, после чего продолжала получать их чеки по социальному страхованию. Тела жертв она закапывала прямо на участке собственного дома. В конечном счете преступницу удалось задержать. Суд признал ее виновной в трех убийствах.

Сценарий для сериала написал Джошуа Майкл Штерн, известный по работе над проектом «Почему женщины убивают». Он же выступает шоураннером. Авторами идеи стали Майкл Розенбаум («Тайны Смолвиля») и Джейн Уитни.

На данный момент создатели не раскрывают полный актерский состав. Дата премьеры также пока не объявлена.

Ранее стало известно, что Джуд Лоу сыграет главную роль в боевике с автомобильными погонями.