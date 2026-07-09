По словам Янковского, его привлекают не только спортивные достижения Овечкина, но и личные качества — характер, выносливость и умение справляться с нагрузками. Актер отметил, что часто ориентируется на спортсменов при подготовке к ролям, изучая их поведение и психологию. В числе своих ориентиров он также упомянул легенду баскетбола Коби Брайанта, чья самоотдача на площадке стала для него примером профессионализма.