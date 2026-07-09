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Иван Янковский назвал Александра Овечкина своей ролевой моделью

Актер рассказал, что считает Александра Овечкина своей ролевой моделью и источником вдохновения
Иван Янковский, фото: пресс-служба
Иван Янковский, фото: пресс-служба

Актер Иван Янковский назвал хоккеиста Александра Овечкина своей «ролевой моделью» и источником вдохновения. Об этом 35-летний артист рассказал во время Дня московского спорта, сообщает РИА Новости Спорт.

По словам Янковского, его привлекают не только спортивные достижения Овечкина, но и личные качества — характер, выносливость и умение справляться с нагрузками. Актер отметил, что часто ориентируется на спортсменов при подготовке к ролям, изучая их поведение и психологию. В числе своих ориентиров он также упомянул легенду баскетбола Коби Брайанта, чья самоотдача на площадке стала для него примером профессионализма.

Иван Янковский — представитель известной актерской династии, внук Олега Янковского и сын Филиппа Янковского. За последние годы он закрепился в статусе одного из самых востребованных российских актеров благодаря ролям в проектах «Текст», «Чемпион мира», «Фишер», «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Плейлист волонтера». Артист женат на коллеге Диане Пожарской, с которой воспитывает двоих сыновей.

Александр Овечкин, в свою очередь, остается одной из ключевых фигур мирового хоккея. Капитан «Вашингтон Кэпиталз», обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира недавно продлил контракт с клубом НХЛ, продолжив карьеру в профессиональном спорте.