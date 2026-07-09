В центре сюжета — женщина по имени Дана. Она переживает бесконечный день на процедуре медиации, связанной с ее заявлением о домогательствах на работе. С каждой минутой героиня все больше задумывается, какую цену она готова заплатить за молчание, сохранение рассудка и правду.