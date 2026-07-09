Рэйчел Зеглер из новой «Белоснежки» и Пенн Бэджли, звезда сериала «Ты», сыграют главные роли в психологическом триллере «Соглашение о неразглашении». Режиссером картины стала Одри Эллис Фокс, которая ранее снимала рекламу для Nike и Gatorade — пишет Deadline.
В центре сюжета — женщина по имени Дана. Она переживает бесконечный день на процедуре медиации, связанной с ее заявлением о домогательствах на работе. С каждой минутой героиня все больше задумывается, какую цену она готова заплатить за молчание, сохранение рассудка и правду.
Съемки проекта уже стартовали в Нью-Йорке. К касту, помимо Бэджли и Зеглер, присоединилась актриса Эми Райан.
Ранее стало известно, что Кейт Хадсон и Ана де Армас сыграют главные роли в эротическом триллере.