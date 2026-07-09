Лазаревы, Бондарчуки, Боярские. На Кино Mail стартует проект «Актерские династии»

Кино Mail при поддержке ИРИ (Институт развития интернета) представляет документальный сериал Вадима Верника «Актерские династии». Боярские, Яковлевы, Бондарчуки… шесть фильмов – шесть знаменитых семей и шесть увлекательных историй, собранных из личных воспоминаний великих и популярных артистов, а также комментариев журналиста, театроведа и ведущего Вадима Верника.
Стартует цикл с рассказа об актерской династии Немоляевых-Лазаревых.
Вы знали, с чего начался творческий путь Светланы Немоляевой? На этот вопрос в «Актерских династиях» она отвечает сама: «Я всем сказала, что выпила бутылку каустика, и сорок пять минут пролежала, притворяясь мертвой». Несмотря на огромное количество сыгранных в театре ролей, кинокарьера всенародной любимицы долгое время не складывалась и по-настоящему запустилась лишь благодаря Эльдару Рязанову. При этом «Служебный роман» стал не первым фильмом мэтра, в который пробовалась Немоляева.
Ее сын – народный артист России Александр Лазарев-мл.. Внучка – ведущая актриса Театра имени В. В. Маяковского Полина Лазарева. Оба продолжают дело своих прославленных предков, однако сегодня все чаще проявляют себя в режиссерском амплуа, а не на сцене или в кадре. Означает ли это, что Лазаревы перестанут скоро быть именно актерской династией? Тем более, что и Сергей Лазарев – младший брат Полины – подался в продюсеры, а не актеры.
Но гораздо важнее, что будет с такой редкой и такой красивой фамилией как Немоляевы. Об этом и узнаем из первого фильма документального цикла Вадима Верника «Актерские династии».
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