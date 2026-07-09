Лазаревы, Бондарчуки, Боярские. На Кино Mail стартует проект «Актерские династии»

Ее сын – народный артист России Александр Лазарев-мл.. Внучка – ведущая актриса Театра имени В. В. Маяковского Полина Лазарева. Оба продолжают дело своих прославленных предков, однако сегодня все чаще проявляют себя в режиссерском амплуа, а не на сцене или в кадре. Означает ли это, что Лазаревы перестанут скоро быть именно актерской династией? Тем более, что и Сергей Лазарев – младший брат Полины – подался в продюсеры, а не актеры.