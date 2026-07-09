Появление актрисы с дочерью стало редким семейным выходом на модное мероприятие. Онор Суинтон-Бирн — дочь Тильды Суинтон и художника Джона Бирна — постепенно выстраивает собственную карьеру в кино и все чаще появляется в публичном поле, в том числе на фестивалях и светских событиях.