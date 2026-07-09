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65-летняя Тильда Суинтон впервые за долгое время вышла в свет с дочерью

Актриса появилась на показе Chanel с дочерью Онор Суинтон-Бирн
Тильда Суинтон и Онор Суинтон-Бирн
Тильда Суинтон и Онор Суинтон-БирнИсточник: Legion-Media.ru

Тильда Суинтон посетила показ Chanel в Париже вместе с дочерью — 28-летней Онор Суинтон-Бирн. Совместное появление актрисы с наследницей привлекло особое внимание, поскольку они редко выходят в свет вдвоем.

Онор Суинтон-Бирн, известная по ролям в авторском кино, выбрала для мероприятия сдержанный темный костюм с металлическими деталями. Ее образ контрастировал с более выразительным нарядом матери и подчеркивал различие в стилях — минимализм и строгость против экспериментальной моды.

Тильда Суинтон и Онор Суинтон-Бирн
Тильда Суинтон и Онор Суинтон-БирнИсточник: Legion-Media.ru

Сама Тильда Суинтон появилась в полупрозрачном платье А-силуэта из круизной коллекции Chanel Resort 2027. Наряд с клетчатым принтом, выполненным из полос прозрачной ткани, дополняли туфли-лодочки и акцент на талии в виде шарфа.

Появление актрисы с дочерью стало редким семейным выходом на модное мероприятие. Онор Суинтон-Бирн — дочь Тильды Суинтон и художника Джона Бирна — постепенно выстраивает собственную карьеру в кино и все чаще появляется в публичном поле, в том числе на фестивалях и светских событиях.