Александр Ильин-мл., известный зрителям по роли врача Семена Лобанова в сериале «Интерны», показал поклонникам всю свою семью. Он опубликовал в соцсети редкий снимок, сделанный на дне рождения младшего сына. На кадре артист запечатлен вместе с женой и тремя детьми.
Супругой Ильина-младшего является Юлия Мартынова. Пара знакома с самого детства. Когда они выросли, то приняли решение быть вместе. Как рассказывал сам актер, за долгие годы отношений у них случались разные ссоры и конфликты, которые даже приводили к расставанию, но в итоге им удалось сохранить брак.
Первенец родился у пары в марте 2018 года. Мальчика назвали в честь отца и деда, продолжив тем самым семейную традицию. В апреле 2021 года в семье случилось очередное пополнение — на свет появился второй сын, которого назвали Ярослав.
Третью беременность Юлия Мартынова держала в секрете. Она не появлялась с мужем на публичных мероприятиях и не выкладывала фото в социальные сети. Однако о рождении дочери супруги решили объявить открыто, чем сильно удивили поклонников. Имя девочки недавно раскрыл коллега Ильина-младшего по сериалу «Интерны» Илья Глинников. Он сообщил, что девочку назвали Марией.