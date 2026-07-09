Супругой Ильина-младшего является Юлия Мартынова. Пара знакома с самого детства. Когда они выросли, то приняли решение быть вместе. Как рассказывал сам актер, за долгие годы отношений у них случались разные ссоры и конфликты, которые даже приводили к расставанию, но в итоге им удалось сохранить брак.