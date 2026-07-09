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Тому Хэнксу — 70. За что мы любим главного добряка Голливуда

Том Хэнкс 9 июля отмечает 70-летие. Для многих он — один из лучших ныне живущих актеров, но любят его не только за роли. Обаяние, порядочность и человечность делают Хэнкса по-настоящему своим для миллионов зрителей
Глеб Мантров
Автор Кино Mail
Том Хэнкс
Том ХэнксИсточник: Legion-Media.ru

За великие роли

Том Хэнкс шесть раз номинировался на «Оскар» и дважды становился обладателем статуэтки — причем два года подряд, в 1994-м и 1995-м, за роли в «Филадельфии» и «Форресте Гампе». До него такое достижение покорялось только Спенсеру Трэйси в 1930-х годах. В «Филадельфии» Хэнкс сыграл юриста, которого увольняют после того, как становится известно, что он живет с ВИЧ. Картина Джонатана Демме стала одной из первых крупных голливудских драм, открыто заговоривших о болезни и дискриминации.

Том Хэнкс в фильме Форрест Гамп
Том Хэнкс в фильме «Форрест Гамп»Источник: Legion-Media.ru

Год спустя вышел«Форрест Гамп». История простодушного героя с невысоким IQ, который случайно оказывается в центре ключевых событий американской истории, стала любимой сразу для нескольких поколений зрителей. Дальше были «Спасти рядового Райана», «Зеленая миля», «Изгой», «Поймай меня, если сможешь». Можно долго перечислять фильмы с участием Тома Хэнкса, ставшие классикой, и во многом именно герой нашего материала делал их по-настоящему легендарными.

За удивительный актерский диапазон

Кадр из фильма Спасти рядового Райана
Кадр из фильма «Спасти рядового Райана»

Мало кто из актеров одинаково органичен и в драме, и в комедии. В фильмографии Хэнкса прекрасно соседствуют капитан Миллер из «Спасти рядового Райана», подросток в теле взрослого мужчины из «Большого» и полицейский с непослушным бордоским догом из «Тернера и Хуча».

Кажется, что Хэнкс переключается между жанрами по щелчку пальцев, но за этой легкостью стоят огромная работа и редкий талант. На протяжении десятилетий актер снова и снова подтверждает статус одного из самых многогранных артистов своего поколения.

За безупречную репутацию

Том Хэнкс
Том ХэнксИсточник: Legion-Media.ru

В индустрии, где скандалы происходят едва ли не каждый день, Хэнкс уже больше сорока лет остается фигурой практически с безупречной репутацией. И как можно не любить человека, который, по словам коллег, помнит имена членов съемочной группы — от гримеров до водителей? Хэнкс — редкий пример звезды, которая относится к людям одинаково уважительно независимо от их статуса.

Его даже называют самым добрым человеком Голливуда, хотя сам актер не раз признавался, что бывает вспыльчив и далеко не всегда идеален на площадке. «Если кто-то на площадке изводит окружающих, чтобы те делали свою работу идеально, — окей. Но если он самоутверждается за счет подчиненных, я отвожу его в сторону на серьезный разговор», — говорил Хэнкс. Он не строит из себя святого, но за десятилетия под пристальным вниманием прессы так и не дал действительно громкого повода усомниться в своей порядочности.

За любовь к печатным машинкам и книгу «Уникальный экземпляр»

Том Хэнкс написал сборник рассказов Уникальный экземпляр
Том Хэнкс написал сборник рассказов «Уникальный экземпляр»Источник: Legion-Media.ru

В 2017 году Хэнкс дебютировал в литературе со сборником рассказов «Уникальный экземпляр». В книгу вошли семнадцать историй, и в каждой так или иначе фигурирует печатная машинка. Хэнкс коллекционирует их уже несколько десятилетий, а его собрание насчитывает сотни экземпляров.

Актер объяснял эту страсть тем, что механическая машинка дает ощущение подлинности и завершенности написанного — будь то список покупок или начало романа. Книга получила теплые отзывы не только критиков, но и коллег. Вот какую оценку дал ей Стивен Фрай — человек, который и сам не понаслышке знает, что значит блистать не только на экране, но и на бумаге: «Мистер Хэнкс оказался настоящим писателем с большой буквы П».

За крепкую семью

Рита Уилсон и Том Хэнкс
Рита Уилсон и Том ХэнксИсточник: Legion-Media.ru

Хэнкс состоит в браке с актрисой Ритой Уилсон с 1988 года — почти сорок лет. Они познакомились еще в 1981-м на съемочной площадке ситкома «Закадычные друзья», а позже вместе работали над фильмом «Волонтеры». У пары двое общих сыновей, Честер и Трумен, а у Хэнкса есть еще двое детей — Колин и Элизабет — от первого брака.

Актер не раз подчеркивал, что секрет их союза кроется в глубоком взаимопонимании. «Я не думаю, что смогу когда-либо снова остаться в одиночестве, потому что Рита знает меня так близко, как никто другой, и принимает меня любым», — говорил Хэнкс. Он также отмечал, что их отношения держатся не на громких жестах, а на повседневной теплоте: «Рита каждый день учит меня тому, что такое любовь». В эпоху мимолетных звездных романов такая преданность не может не восхищать.

За чувство юмора

Джим Бродбент и Том Хэнкс в фильме Облачный атлас
Джим Бродбент и Том Хэнкс в фильме «Облачный атлас»

Как часто вам встречаются голливудские звезды первой величины, умеющие от души посмеяться над собой? На самом деле их меньшинство, и Хэнкс в этом отношении — уникальный экземпляр. Он блестяще проявил себя в комедийном жанре на телевидении, став одним из самых ярких приглашенных ведущих культового скетч-шоу Saturday Night Live. Хэнкс вел программу десять раз, а многие его выступления и персонажи вошли в историю передачи.

Кроме того, актер оригинально развлекает подписчиков в соцсетях. Например, на протяжении многих лет он публикует фотографии потерянных на улицах вещей, снабжая их забавными подписями. Из этих мелочей и складывается портрет Хэнкса — доброго, самоироничного человека и редкого типа звезды, каких в современном Голливуде остается все меньше. Тем ценнее возможность наслаждаться его талантом здесь и сейчас.