Его даже называют самым добрым человеком Голливуда, хотя сам актер не раз признавался, что бывает вспыльчив и далеко не всегда идеален на площадке. «Если кто-то на площадке изводит окружающих, чтобы те делали свою работу идеально, — окей. Но если он самоутверждается за счет подчиненных, я отвожу его в сторону на серьезный разговор», — говорил Хэнкс. Он не строит из себя святого, но за десятилетия под пристальным вниманием прессы так и не дал действительно громкого повода усомниться в своей порядочности.