За великие роли
Том Хэнкс шесть раз номинировался на «Оскар» и дважды становился обладателем статуэтки — причем два года подряд, в 1994-м и 1995-м, за роли в «Филадельфии» и «Форресте Гампе». До него такое достижение покорялось только Спенсеру Трэйси в 1930-х годах. В «Филадельфии» Хэнкс сыграл юриста, которого увольняют после того, как становится известно, что он живет с ВИЧ. Картина Джонатана Демме стала одной из первых крупных голливудских драм, открыто заговоривших о болезни и дискриминации.
Год спустя вышел«Форрест Гамп». История простодушного героя с невысоким IQ, который случайно оказывается в центре ключевых событий американской истории, стала любимой сразу для нескольких поколений зрителей. Дальше были «Спасти рядового Райана», «Зеленая миля», «Изгой», «Поймай меня, если сможешь». Можно долго перечислять фильмы с участием Тома Хэнкса, ставшие классикой, и во многом именно герой нашего материала делал их по-настоящему легендарными.
За удивительный актерский диапазон
Мало кто из актеров одинаково органичен и в драме, и в комедии. В фильмографии Хэнкса прекрасно соседствуют капитан Миллер из «Спасти рядового Райана», подросток в теле взрослого мужчины из «Большого» и полицейский с непослушным бордоским догом из «Тернера и Хуча».
Кажется, что Хэнкс переключается между жанрами по щелчку пальцев, но за этой легкостью стоят огромная работа и редкий талант. На протяжении десятилетий актер снова и снова подтверждает статус одного из самых многогранных артистов своего поколения.
За безупречную репутацию
В индустрии, где скандалы происходят едва ли не каждый день, Хэнкс уже больше сорока лет остается фигурой практически с безупречной репутацией. И как можно не любить человека, который, по словам коллег, помнит имена членов съемочной группы — от гримеров до водителей? Хэнкс — редкий пример звезды, которая относится к людям одинаково уважительно независимо от их статуса.
Его даже называют самым добрым человеком Голливуда, хотя сам актер не раз признавался, что бывает вспыльчив и далеко не всегда идеален на площадке. «Если кто-то на площадке изводит окружающих, чтобы те делали свою работу идеально, — окей. Но если он самоутверждается за счет подчиненных, я отвожу его в сторону на серьезный разговор», — говорил Хэнкс. Он не строит из себя святого, но за десятилетия под пристальным вниманием прессы так и не дал действительно громкого повода усомниться в своей порядочности.
За любовь к печатным машинкам и книгу «Уникальный экземпляр»
В 2017 году Хэнкс дебютировал в литературе со сборником рассказов «Уникальный экземпляр». В книгу вошли семнадцать историй, и в каждой так или иначе фигурирует печатная машинка. Хэнкс коллекционирует их уже несколько десятилетий, а его собрание насчитывает сотни экземпляров.
Актер объяснял эту страсть тем, что механическая машинка дает ощущение подлинности и завершенности написанного — будь то список покупок или начало романа. Книга получила теплые отзывы не только критиков, но и коллег. Вот какую оценку дал ей Стивен Фрай — человек, который и сам не понаслышке знает, что значит блистать не только на экране, но и на бумаге: «Мистер Хэнкс оказался настоящим писателем с большой буквы П».
За крепкую семью
Хэнкс состоит в браке с актрисой Ритой Уилсон с 1988 года — почти сорок лет. Они познакомились еще в 1981-м на съемочной площадке ситкома «Закадычные друзья», а позже вместе работали над фильмом «Волонтеры». У пары двое общих сыновей, Честер и Трумен, а у Хэнкса есть еще двое детей — Колин и Элизабет — от первого брака.
Актер не раз подчеркивал, что секрет их союза кроется в глубоком взаимопонимании. «Я не думаю, что смогу когда-либо снова остаться в одиночестве, потому что Рита знает меня так близко, как никто другой, и принимает меня любым», — говорил Хэнкс. Он также отмечал, что их отношения держатся не на громких жестах, а на повседневной теплоте: «Рита каждый день учит меня тому, что такое любовь». В эпоху мимолетных звездных романов такая преданность не может не восхищать.
За чувство юмора
Как часто вам встречаются голливудские звезды первой величины, умеющие от души посмеяться над собой? На самом деле их меньшинство, и Хэнкс в этом отношении — уникальный экземпляр. Он блестяще проявил себя в комедийном жанре на телевидении, став одним из самых ярких приглашенных ведущих культового скетч-шоу Saturday Night Live. Хэнкс вел программу десять раз, а многие его выступления и персонажи вошли в историю передачи.
Кроме того, актер оригинально развлекает подписчиков в соцсетях. Например, на протяжении многих лет он публикует фотографии потерянных на улицах вещей, снабжая их забавными подписями. Из этих мелочей и складывается портрет Хэнкса — доброго, самоироничного человека и редкого типа звезды, каких в современном Голливуде остается все меньше. Тем ценнее возможность наслаждаться его талантом здесь и сейчас.