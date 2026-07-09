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45-летняя Джессика Альба показа фото с 33-летним возлюбленным

Актриса и ее бойфренд отдыхают в Италии
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Джессика Альба с бойфрендом / фото: соцсети
Джессика Альба с бойфрендом / фото: соцсети

45-летняя Джессика Альба отправилась в Италию вместе со своим молодым человеком — актером Дэнни Рамиресом. Разница в возрасте между влюбленными составляет 12 лет — Рамиресу сейчас 33 года. Кадрами с отпуска знаменитость поделилась в своем личном блоге.

На кадрах звезда и ее возлюбленный отдыхают в ресторане, плавают в море и читают книги. На одном из фото Альба позирует в раздельном купальнике и солнечных очках. Рамирес нежно целует ее в плечо. 

Джессика Альба с бойфрендом / фото: соцсети
Джессика Альба с бойфрендом / фото: соцсети

Не так давно актриса официально оформила развод с продюсером Кэшем Уорреном. Их брак продлился 17 лет. По условиям развода Альба лишилась половины авторских отчислений за фильмы, в которых снималась в период замужества. От Уоррена у нее осталось трое общих детей: дочери Онор Мари и Хэвен Гарнер, а также младший сын Хэйес.

Ранее Альба появилась на свадьбе Тейлор Свифт вместе с бойфрендом. Актриса показала, какой наряд выбрала для торжества. 