45-летняя Джессика Альба отправилась в Италию вместе со своим молодым человеком — актером Дэнни Рамиресом. Разница в возрасте между влюбленными составляет 12 лет — Рамиресу сейчас 33 года. Кадрами с отпуска знаменитость поделилась в своем личном блоге.
На кадрах звезда и ее возлюбленный отдыхают в ресторане, плавают в море и читают книги. На одном из фото Альба позирует в раздельном купальнике и солнечных очках. Рамирес нежно целует ее в плечо.
Не так давно актриса официально оформила развод с продюсером Кэшем Уорреном. Их брак продлился 17 лет. По условиям развода Альба лишилась половины авторских отчислений за фильмы, в которых снималась в период замужества. От Уоррена у нее осталось трое общих детей: дочери Онор Мари и Хэвен Гарнер, а также младший сын Хэйес.
Ранее Альба появилась на свадьбе Тейлор Свифт вместе с бойфрендом. Актриса показала, какой наряд выбрала для торжества.