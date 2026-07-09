Не так давно актриса официально оформила развод с продюсером Кэшем Уорреном. Их брак продлился 17 лет. По условиям развода Альба лишилась половины авторских отчислений за фильмы, в которых снималась в период замужества. От Уоррена у нее осталось трое общих детей: дочери Онор Мари и Хэвен Гарнер, а также младший сын Хэйес.