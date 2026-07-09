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Звезда «Субстанции» рассталась с мужем после трех лет брака

31-летняя Маргарет Куолли пока не комментировала развод
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Маргарет Куэлли Джек Антонофф
Маргарет Куэлли Джек АнтоноффИсточник: Legion-Media

31-летняя звезда фильма «Субстанция» Маргарет Куолли и ее муж, 42-летний музыкант Джек Антонофф, приняли решение расстаться после почти трех лет брака. Эту информацию People подтвердили источники из окружения пары.

Как отмечает издание, отношения супругов в последнее время были «нестабильными». Официальные причины разрыва пока не называются, а представители пары воздерживаются от комментариев.

«Они пытаются во всем разобраться», — поделился один из инсайдеров. 

Маргарэт Куэлли и Джек Антонофф
Маргарэт Куэлли и Джек АнтоноффИсточник: Соцсети

Поклонники уже задумывались о возможном разладе в отношениях Куолли и Антоноффа. Первые подозрения появились после того, как музыкант появился на торжестве Тейлор Свифт и Трэвиса Келси без супруги. Компанию Антоноффу на «свадьбе века» составила его сестра Рэйчел.

Внимательные пользователи соцсетей заметили и другую деталь — актриса сменила ник в своих аккаунтах. Вместо прежнего isimostar, которое отсылало к названию группы Джека, Куолли выбрала никнейм SarahMargaretQualley23. Кроме того, она удалила большинство совместных снимков с мужем.

История пары началась в 2021 году. Тогда Маргарет Куолли и Джек Антонофф только начали встречаться. В марте 2022 года они впервые вышли в свет как пара, а уже через месяц объявили о помолвке.

Ранее Кит Урбан впервые публично обратился к Николь Кидман после развода. 