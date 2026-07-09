31-летняя звезда фильма «Субстанция» Маргарет Куолли и ее муж, 42-летний музыкант Джек Антонофф, приняли решение расстаться после почти трех лет брака. Эту информацию People подтвердили источники из окружения пары.
Как отмечает издание, отношения супругов в последнее время были «нестабильными». Официальные причины разрыва пока не называются, а представители пары воздерживаются от комментариев.
«Они пытаются во всем разобраться», — поделился один из инсайдеров.
Поклонники уже задумывались о возможном разладе в отношениях Куолли и Антоноффа. Первые подозрения появились после того, как музыкант появился на торжестве Тейлор Свифт и Трэвиса Келси без супруги. Компанию Антоноффу на «свадьбе века» составила его сестра Рэйчел.
Внимательные пользователи соцсетей заметили и другую деталь — актриса сменила ник в своих аккаунтах. Вместо прежнего isimostar, которое отсылало к названию группы Джека, Куолли выбрала никнейм SarahMargaretQualley23. Кроме того, она удалила большинство совместных снимков с мужем.
История пары началась в 2021 году. Тогда Маргарет Куолли и Джек Антонофф только начали встречаться. В марте 2022 года они впервые вышли в свет как пара, а уже через месяц объявили о помолвке.
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