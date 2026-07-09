Владимир Котт ответил Михалкову, обвинившему современных режиссеров в беспомощности

Режиссер Владимир Котт не согласился с заявлением Никиты Михалкова по поводу современных кинематографистов. В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что постановщики стали сильнее.
На премьере своего нового фильма «На деревню дедушке 2» Котт ответил коллеге, обвинившему режиссеров в беспомощности.
«Режиссеры не беспомощны. Режиссеры стали, наоборот, сильнее», — заявил Котт.
Также постановщик рассказал, как ему было работать с Юрием Стояновым и Федором Добронравовым, исполнившими главные роли в его новом проекте. Котт признался, что ему понравилось взаимодействовать с обоими народными артистами.
«В кадре такие величины, глыбы, два народных артиста нечасто встречаются вместе. Для меня это было очень круто», — поделился режиссер.
Ранее Никита Михалков назвал глупостью строгие ограничения показа алкоголя в фильмах.