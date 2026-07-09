Катрин Денев, которой уже 82 года, впервые за долгий период вышла в свет. Актриса появилась на показе новой кутюрной коллекции Chanel, который прошел в рамках Недели высокой моды в Париже.
Для выхода звезда выбрала ярко-красный свитер и узкие черные брюки. Пользователи Сети обратили внимание, что Денев даже в преклонном возрасте выглядит безупречно — она всегда появляется с укладкой и маникюром.
Карьера Денев стартовала без профильного актерского образования. Ее дебют состоялся еще в 1954 году в фильме Андре Юнебеля «Ученицы коллежа». Основам мастерства ее обучил режиссер Роже Вадим. Настоящую известность актрисе принесла роль в его картине 1963 года «Порок и добродетель».
Ранее Катрин Денев прошла по красной дорожке в Каннах.