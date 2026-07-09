Карьера Денев стартовала без профильного актерского образования. Ее дебют состоялся еще в 1954 году в фильме Андре Юнебеля «Ученицы коллежа». Основам мастерства ее обучил режиссер Роже Вадим. Настоящую известность актрисе принесла роль в его картине 1963 года «Порок и добродетель».