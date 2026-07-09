Названа официальная причина смерти звезды «Клюквенного щербета» Эдже Иртем

«Мы отмечали день рождения дочки в одном из ресторанов нашего района. Вернулись домой в 20:36. Я уложила Эдже спать, потому что она сильно выпила, к тому же приняла антидепрессанты. Ночью я слышала, как она вставала, чтобы сходить в туалет, а потом снова легла», — рассказала женщина.