Звезды посмотрели киноклассику в пакгаузах Нижнего Новгорода

В рамках X Фестиваля нового российского кино «Горький фест» прошел специальный показ советского художественного фильма «Мать» Всеволода Пудовкина, снятого по одноименному роману Максима Горького.
Звездными гостями мероприятия стали президент и генеральный продюсер фестиваля «Горький фест» Михаил Пореченков и Оксана Михеева с членами семьи, программный директор смотра Андрей Апостолов, актеры Миша Гурай, Алексей Золотовицкий с супругой Валерией Куликовой, продюсер Теймур Джафаров с женой, члены жюри фестиваля Антон Силаев, Сабина Еремеева и Екатерина Смолина и другие.
Классическая немая картина 1926 года рассказывает о революционере Павле Власове и его преждевременно состарившейся матери Ниловне, которая всеми силами старается уберечь сына от трагической участи. Главные роли в фильме исполнили Вера Барановская и Николай Баталов.
Показ «Матери» состоялся в современном культурном центре, обустроенном внутри пакгаузов XIX века, расположенных на территории бывшего грузового порта на Стрелке (месте слияния Оки и Волги) в Нижнем Новгороде. Фильм демонстрировался в музыкальном сопровождении тапера, пианиста и композитора Филиппа Чельцова.
X Фестиваль нового российского кино «Горький фест» продлится в Нижнем Новгороде до 10 июля. Кино Mail выступает основным информационным партнером смотра.