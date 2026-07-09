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Звезды посмотрели киноклассику в пакгаузах Нижнего Новгорода

На фестивале «Горький фест» прошел специальный показ фильма «Мать» с музыкальным сопровождением
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail
Михаил Пореченков и Оксана Михеева с сыновьями, фото: Максим Кашин
Михаил Пореченков и Оксана Михеева с сыновьями, фото: Максим Кашин

В рамках X Фестиваля нового российского кино «Горький фест» прошел специальный показ советского художественного фильма «Мать» Всеволода Пудовкина, снятого по одноименному роману Максима Горького.

Звездными гостями мероприятия стали президент и генеральный продюсер фестиваля «Горький фест» Михаил Пореченков и Оксана Михеева с членами семьи, программный директор смотра Андрей Апостолов, актеры Миша ГурайАлексей Золотовицкий с супругой Валерией Куликовой, продюсер Теймур Джафаров с женой, члены жюри фестиваля Антон Силаев, Сабина Еремеева и Екатерина Смолина и другие.

Алексей Золотовицкий и Валерия Куликова, фото: Максим Кашин
Алексей Золотовицкий и Валерия Куликова, фото: Максим Кашин
Екатерина Смолина и Антон Силаев, фото: Евгений Смирнов
Екатерина Смолина и Антон Силаев, фото: Евгений Смирнов
Теймур Джафаров с супругой, фото: Максим Кашин
Теймур Джафаров с супругой, фото: Максим Кашин

Классическая немая картина 1926 года рассказывает о революционере Павле Власове и его преждевременно состарившейся матери Ниловне, которая всеми силами старается уберечь сына от трагической участи. Главные роли в фильме исполнили Вера Барановская и Николай Баталов.

Миша Гурай и гостьи показа, фото: Евгений Смирнов
Миша Гурай и гостьи показа, фото: Евгений Смирнов

Показ «Матери» состоялся в современном культурном центре, обустроенном внутри пакгаузов XIX века, расположенных на территории бывшего грузового порта на Стрелке (месте слияния Оки и Волги) в Нижнем Новгороде. Фильм демонстрировался в музыкальном сопровождении тапера, пианиста и композитора Филиппа Чельцова.

Михаил Пореченков, Оксана Михеева и Андрей Апостолов, фото: Евгений Смирнов
Михаил Пореченков, Оксана Михеева и Андрей Апостолов, фото: Евгений Смирнов

X Фестиваль нового российского кино «Горький фест» продлится в Нижнем Новгороде до 10 июля. Кино Mail выступает основным информационным партнером смотра.