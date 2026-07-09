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Ticketland: «Гамлет» в МХТ имени Чехова возглавил рейтинг дорогих спектаклей

По итогам театрального сезона 2025/2026 топ постановок, на которые было продано больше всего билетов, возглавили мюзиклы «Последняя сказка» и «Ничего не бойся, я с тобой»
Юра Борисов в образе Гамлета, фото: Telegram-канал МХТ имени А. П. Чехова
Юра Борисов в образе Гамлета, фото: Telegram-канал МХТ имени А. П. Чехова

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Постановка Андрея Гончарова по одноименной пьесе Уильяма Шекспира «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли (МХТ им. А. П. Чехова) заняла первое место в списке наиболее дорогих спектаклей. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Ticketland (имеется в распоряжении ТАСС).

«Рейтинг спектаклей с самыми дорогими билетами возглавил “Гамлет” в МХТ им. А. П. Чехова. Кроме того, в списке две постановки в театре Crave — What women want и “Табу”, а также “8 разгневанных женщин” в МХТ им. А. П. Чехова и “Без свидетелей” в Мастерской “12” Никиты Михалкова», — говорится в сообщении.

Софья Шидловская, Николай Романов и Кузьма Котрелев в спектакле «Гамлет»
Софья Шидловская, Николай Романов и Кузьма Котрелев в спектакле «Гамлет»

В исследовании отмечается, что по итогам театрального сезона 2025/2026 топ постановок, на которые было продано больше всего билетов, возглавили мюзиклы «Последняя сказка» и «Ничего не бойся, я с тобой» (Московский дворец молодежи). Следом идут спектакли «Утиная охота» в Большом драматическом театре им. Г. А. Товстоногова, «Собачье сердце» в Театре комедии и «Мадемуазель Нитуш» в Театре им. Евгения Вахтангова.