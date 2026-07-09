Ticketland: «Гамлет» в МХТ имени Чехова возглавил рейтинг дорогих спектаклей

В исследовании отмечается, что по итогам театрального сезона 2025/2026 топ постановок, на которые было продано больше всего билетов, возглавили мюзиклы «Последняя сказка» и «Ничего не бойся, я с тобой» (Московский дворец молодежи). Следом идут спектакли «Утиная охота» в Большом драматическом театре им. Г. А. Товстоногова, «Собачье сердце» в Театре комедии и «Мадемуазель Нитуш» в Театре им. Евгения Вахтангова.