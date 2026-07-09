Для выхода в свет знаменитость выбрала белый комбинезон с кружевной отделкой. Поверх него она накинула черный укороченный топ. Образ Хоск дополнила солнцезащитными очками, кожаной сумкой и простыми шлепанцами. Волосы модель уложила в мягкие пряди, а макияж сделала совсем легким.