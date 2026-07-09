Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Беременная Эльза Хоск вышла в свет в белом комбинезоне с кружевом

Модель Эльза Хоск снялась в укороченном топе и комбинезоне
Эльза Хоск
Эльза ХоскИсточник: Legion-Media.ru

Модель Эльза Хоск, известная как один из «ангелов» Victoria’s Secret, показала новый образ на публике. Сейчас она ждет ребенка и не скрывает округлившийся живот.

Эльза Хоск / фото: соцсети
Эльза Хоск / фото: соцсети

Для выхода в свет знаменитость выбрала белый комбинезон с кружевной отделкой. Поверх него она накинула черный укороченный топ. Образ Хоск дополнила солнцезащитными очками, кожаной сумкой и простыми шлепанцами. Волосы модель уложила в мягкие пряди, а макияж сделала совсем легким.

Ранее беременная Эльза Хоск вышла в свет в коротком черном платье.