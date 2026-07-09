Модель Эльза Хоск, известная как один из «ангелов» Victoria’s Secret, показала новый образ на публике. Сейчас она ждет ребенка и не скрывает округлившийся живот.
Для выхода в свет знаменитость выбрала белый комбинезон с кружевной отделкой. Поверх него она накинула черный укороченный топ. Образ Хоск дополнила солнцезащитными очками, кожаной сумкой и простыми шлепанцами. Волосы модель уложила в мягкие пряди, а макияж сделала совсем легким.
Ранее беременная Эльза Хоск вышла в свет в коротком черном платье.