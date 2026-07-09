Для выхода в свет 63-летняя звезда выбрала полупрозрачную юбку с пышным низом и объемную рубашку. Свой образ она дополнила массивными украшениями, кожаной сумкой и зелеными туфлями с острым мысом. Стилисты собрали волосы актрисы в высокий пучок и сделали вечерний макияж. Среди других гостей вечера заметили Джиджи Хадид, Лили Коллинз, Анну Винтур и многих других знаменитостей.