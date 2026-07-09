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Деми Мур и дочь Таллула Уиллис посетили показ Balenciaga в Париже

Актриса вышла в свет с дочерью от Брюса Уиллиса
Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media.ru

Деми Мур появилась на показе французского модного дома Balenciaga в компании своей дочери Таллулы Уиллис. Событие прошло в Париже, а кадры с мероприятия попали в соцсети.

Таллула Уиллис и Деми Мур / фото: соцсети
Таллула Уиллис и Деми Мур / фото: соцсети

Для выхода в свет 63-летняя звезда выбрала полупрозрачную юбку с пышным низом и объемную рубашку. Свой образ она дополнила массивными украшениями, кожаной сумкой и зелеными туфлями с острым мысом. Стилисты собрали волосы актрисы в высокий пучок и сделали вечерний макияж. Среди других гостей вечера заметили Джиджи Хадид, Лили Коллинз, Анну Винтур и многих других знаменитостей.