В «Зарядье» впервые пройдет кинофестиваль в защиту животных «Белый Бим»

Помимо показов запланированы мастер-классы, семинары, круглые столы, творческие встречи и концерты. В день открытия, 15 июля, пройдет Парад собак с участием четвероногих помощников военнослужащих, собак-терапевтов, поводырей и питомцев из приютов. 16 июля в лектории павильона «Заповедное посольство» состоится круглый стол о культуре гуманного обращения с животными, в рамках которого представят автобиографию актрисы и зоозащитницы Брижит Бардо. 18 июля гостей ждет выставка-пристройство «Домой», где можно будет забрать питомца из московского приюта, а также лекция «Все, что вы хотели знать о кошках, но боялись спросить» фелинолога Лоры Урусовой.