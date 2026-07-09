В «Зарядье» впервые пройдет кинофестиваль в защиту животных «Белый Бим»

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Первый международный кинофестиваль «Белый Бим», посвященный защите животных, пройдет с 15 по 19 июля в московском парке «Зарядье». Инициатором и главным организатором смотра выступил Фонд Вячеслава Тихонова по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, сообщили ТАСС организаторы.
«Главная цель Международного кинофестиваля “Белый Бим” — с помощью кино и медиа рассказать о важности бережного отношения к животным. Гостями фестиваля станут режиссеры, продюсеры, участники съемочных групп, известные артисты театра и кино, музыканты, общественные деятели, зоозащитники», — говорится в сообщении.
Президентом фестиваля стала актриса, продюсер и общественный деятель Анна Тихонова, программным директором — Алексей Беззубиков. В конкурсную программу вошли более 30 игровых, документальных и анимационных картин. Жюри возглавит народная артистка РСФСР Наталья Варлей. В судейскую коллегию также вошли заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук, актер и режиссер Владимир Шевельков, актеры Пьер Бурель (Франция) и Петар Зекавица (Сербия).
Отдельным событием смотра станут ретроспективные показы. Зрителям покажут советско-японскую ленту Акиры Куросавы «Дерсу Узала» с Юрием Соломиным в главной роли — фильм на фестивале представят внучка актера Александра Соломина и народный артист РФ Александр Пятков, сыгравший одну из ролей. В программе также картина Станислава Ростоцкого «Белый Бим Черное ухо» с Вячеславом Тихоновым — воспоминаниями о съемках поделятся его дочь, президент фестиваля Анна Тихонова, и члены съемочной группы.
Помимо показов запланированы мастер-классы, семинары, круглые столы, творческие встречи и концерты. В день открытия, 15 июля, пройдет Парад собак с участием четвероногих помощников военнослужащих, собак-терапевтов, поводырей и питомцев из приютов. 16 июля в лектории павильона «Заповедное посольство» состоится круглый стол о культуре гуманного обращения с животными, в рамках которого представят автобиографию актрисы и зоозащитницы Брижит Бардо. 18 июля гостей ждет выставка-пристройство «Домой», где можно будет забрать питомца из московского приюта, а также лекция «Все, что вы хотели знать о кошках, но боялись спросить» фелинолога Лоры Урусовой.
Активности фестиваля
На протяжении всех дней будет работать пункт сбора помощи приютам — гости могут передать корма, лекарства, наполнители и игрушки для животных. Фестиваль завершится 15 июля награждением победителей в пяти номинациях, включая Гран-при. Среди них также — «За лучший игровой полнометражный фильм», «За лучший короткий метр», «За лучший документальный фильм» и «За лучший анимационный фильм». Все мероприятия бесплатны, на отдельные события необходима предварительная регистрация. Подробная программа опубликована на сайте фестиваля.