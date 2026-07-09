Актриса Ирина Горбачева рассказала, согласилась бы она на отношения с мужчиной, который не имеет работы и проживает с матерью. Ее комментарий опубликовал Telegram-канал «СтарХит».
Звезда не нашла в подобной ситуации ничего предосудительного. В качестве примера она вспомнила итальянские традиции.
«Итальянцы до 35−40 лет живут с мамой. Он не уходит, потому что ему так комфортно. Он говорит: “А зачем? Пока у меня другая мама не появилась”. Все отлично. Конечно, берем!», — пошутила артистка.
Ранее Ирина Горбачева пожаловалась на обилие сериалов про маньяков в России.