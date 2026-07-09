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Ирина Горбачева высказалась о хейтерах

Актриса раскрыла свое отношение к хейтерам
Ирина Горбачева
Ирина Горбачева

Актриса Ирина Горбачева, известная по ролям в фильмах «Аритмия» и «Бременские музыканты», рассказала о своем отношении к хейтерам и критике. Ее слова передает «Газета.Ru».

Артистка, которая часто откровенничает со своими подписчиками, призналась, что не сильно реагирует на обидные комментарии, но некоторые выводят ее на эмоции.

«Как я отношусь к хейтерам? К кому-то с уважением, а кого-то посылаю, все как в жизни», — призналась Ирина.

Ранее Ирина Горбачева пожаловалась на обилие сериалов про маньяков в России.