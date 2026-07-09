Изначально сценарий фильма насчитывал около 400 страниц, однако режиссерам пришлось адаптировать его до более компактной версии — примерно на 90 страниц.

При работе над структурой картины Федор и Никита Кравчуки ориентировались на принцип Андрея Рубанова: каждые 15 минут история должна менять направление и удерживать внимание зрителя. Для этого создатели разработали специальную «партитуру фильма» — таблицу, в которой каждая сцена была отмечена в соответствии с эмоцией, которую она должна вызывать у зрителя. Благодаря такому подходу в картине регулярно происходят важные сюжетные переломы: задержание главного героя, попадание в «Матросскую Тишину», а затем раскрытие предательства.

Чтобы сцены в камере выглядели максимально достоверно, в массовые эпизоды пригласили людей, которые ранее действительно находились в местах заключения. Их опыт помог актерам и съемочной группе лучше передать особенности поведения и общения внутри тюремного пространства.

Некоторые участники массовки сначала относились к съемкам с недоверием, однако позже оценили серьезный подход создателей фильма. У части статистов, находившихся под условно-досрочным освобождением, даже сохранялась необходимость уезжать со съемочной площадки для обязательных отметок.

За время съемок в тюремной декорации выпили около 500 литров чая. Одна из деталей тюремного быта, показанных в фильме, — традиция приготовления крепкого черного чая. Во время съемок один из участников массовки попросил режиссера Никиту Кравчука приготовить чифир, однако тот отказался из-за возможного вреда для здоровья.

Одной из самых сложных декораций стала «берлога» — отдельное место в камере, которое по сюжету закрывали шторами. Чтобы добиться нужного освещения, сверху использовали полупрозрачный материал. Пространство получилось настолько небольшим, что внутри одновременно находились пять актеров и оператор. Поэтому каждое движение в кадре приходилось заранее тщательно продумывать.

Для создания атмосферы общей камеры важную роль сыграло звуковое оформление. Голоса и шумы тюремного пространства записывали с участием актеров, имевших реальный опыт заключения. Отдельно прорабатывался голос исполнителя роли Хаски — звук обработали с помощью специальных эффектов, чтобы сделать его более тяжелым и давящим.