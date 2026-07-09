Фильм «Коммерсант» (2026) — драматическая история, основанная на автобиографическом романе-бестселлере Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». Главные роли в картине исполнили Александр Петров и Елизавета Базыкина, известная по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Для режиссеров и авторов сценария Федора и Никиты Кравчуков проект стал первым полнометражным фильмом в карьере.
Действие ленты переносит зрителей в Россию середины 1990-х годов — время перемен, становления крупного бизнеса и жесткой борьбы за влияние. В центре сюжета оказываются два друга, Андрей и Михаил, которые пытаются заключить выгодную сделку и укрепить свое положение. Однако чрезмерная уверенность в собственных силах и желание быстро добиться успеха играют с героями злую шутку — они становятся жертвами аферистов.
После неудачного развития событий Андрей оказывается в тюрьме по обвинению в хищении государственных средств. Разлука с женой Ирмой и маленьким ребенком становится для него переломным моментом: пережитое испытание заставляет героя пересмотреть свои взгляды, ценности и отношение к жизни.
Локации, где снимали фильм «Коммерсант» (2026)
Съемки фильма «Коммерсант» проходили в Москве. Режиссеры отталкивались от идеи, что герой заключил себя в тюрьму задолго до того, как физически туда попал. Поэтому и локации были во многом «удушающими», мрачными и закрытыми.
Подвал московского особняка
Одной из ключевых локаций для съемок «Коммерсанта» стал подвал московского особняка. Именно здесь по сюжету находился офис подпольного банка, где герой Александра Петрова вел свои дела до ареста.
Интерьер с массивными сводчатыми потолками помог создать нужную атмосферу закрытого пространства и стал важной частью визуального образа героя. Авторы фильма использовали эту локацию не только как место действия, но и как символ: задолго до настоящего заключения Андрей словно сам оказался в «тюрьме», построенной из собственных амбиций и стремления к успеху.
Кинопарк «Москино»
Еще одной важной площадкой для съемок фильма стал кинопарк «Москино». Именно здесь создали декорации Москвы 1990-х годов — улицы и городские пространства, по которым герой Александра Петрова передвигается на красном BMW 850.
Ночной клуб «Распутин»
Для съемок сцен в ночном клубе создатели фильма выбрали реальное заведение — московский клуб «Распутин». Благодаря настоящей локации удалось сохранить аутентичную атмосферу места и передать характер эпохи, в которой разворачиваются события картины.
Бывшая тюрьма
Для съемок тюремных сцен создатели фильма выбрали настоящую бывшую тюрьму. Реальные коридоры и помещения учреждения помогли добиться максимальной достоверности и передать тяжелую атмосферу заключения.
Павильоны ВГИКа
Часть тюремных сцен для фильма «Коммерсант» снимали в павильонах ВГИКа, где специально построили декорацию общей камеры — «хаты». На создание интерьера ушло около двух с половиной недель.
При разработке пространства художница-постановщица Валерия Евсеева изучала фотографии из открытых источников, материалы из личного архива автора романа Андрея Рубанова, а также снимки настоящих колоний в Арзамасе и Дмитрове. Такой подход позволил максимально точно передать детали тюремного быта.
Для большей достоверности к съемкам массовых сцен привлекли людей с реальным опытом пребывания в местах заключения. Их участие помогло сделать атмосферу камеры более естественной и убедительной.
Интересные факты о съемках фильма «Коммерсант» (2026)
Создание фильма «Коммерсант» оказалось не менее масштабным процессом, чем сама история, рассказанная на экране. Режиссеры Федор и Никита Кравчуки уделили особое внимание деталям: от структуры сценария и создания декораций до работы актеров и подбора участников массовых сцен. Собрали самые интересные факты о том, как проходили съемки картины.
Изначально сценарий фильма насчитывал около 400 страниц, однако режиссерам пришлось адаптировать его до более компактной версии — примерно на 90 страниц.
При работе над структурой картины Федор и Никита Кравчуки ориентировались на принцип Андрея Рубанова: каждые 15 минут история должна менять направление и удерживать внимание зрителя. Для этого создатели разработали специальную «партитуру фильма» — таблицу, в которой каждая сцена была отмечена в соответствии с эмоцией, которую она должна вызывать у зрителя. Благодаря такому подходу в картине регулярно происходят важные сюжетные переломы: задержание главного героя, попадание в «Матросскую Тишину», а затем раскрытие предательства.
Чтобы сцены в камере выглядели максимально достоверно, в массовые эпизоды пригласили людей, которые ранее действительно находились в местах заключения. Их опыт помог актерам и съемочной группе лучше передать особенности поведения и общения внутри тюремного пространства.
Некоторые участники массовки сначала относились к съемкам с недоверием, однако позже оценили серьезный подход создателей фильма. У части статистов, находившихся под условно-досрочным освобождением, даже сохранялась необходимость уезжать со съемочной площадки для обязательных отметок.
За время съемок в тюремной декорации выпили около 500 литров чая. Одна из деталей тюремного быта, показанных в фильме, — традиция приготовления крепкого черного чая. Во время съемок один из участников массовки попросил режиссера Никиту Кравчука приготовить чифир, однако тот отказался из-за возможного вреда для здоровья.
Одной из самых сложных декораций стала «берлога» — отдельное место в камере, которое по сюжету закрывали шторами. Чтобы добиться нужного освещения, сверху использовали полупрозрачный материал. Пространство получилось настолько небольшим, что внутри одновременно находились пять актеров и оператор. Поэтому каждое движение в кадре приходилось заранее тщательно продумывать.
Для создания атмосферы общей камеры важную роль сыграло звуковое оформление. Голоса и шумы тюремного пространства записывали с участием актеров, имевших реальный опыт заключения. Отдельно прорабатывался голос исполнителя роли Хаски — звук обработали с помощью специальных эффектов, чтобы сделать его более тяжелым и давящим.
Готовясь к роли Андрея, Александр Петров стремился максимально приблизиться к состоянию человека, оказавшегося в заключении. Актер отказался от некоторых привычных театральных приемов и пытался работать через физическое ощущение ограниченного пространства. Во время съемок он предложил не создавать для него слишком комфортные условия в сценах камеры, чтобы лучше передать состояние героя. Также Петров решил не встречаться с Андреем Рубановым до окончания работы над фильмом, чтобы сохранить собственное видение персонажа.
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