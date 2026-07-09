Умерла режиссер документального кино Татьяна Скабард

Скончалась режиссер и сценарист документального кино Татьяна Скабард, создавшая свыше ста фильмов. Об этом говорится в сообщении телеканала «Россия-Культура» в Telegram.
В своем творчестве Скабард освоила различные жанры документалистики: от остросюжетных расследований до драматических и комедийных картин, а также философских притч. В ее фильмографию вошли ленты «Последний парад “Беззаветного”», «Вечный странник» и «Онежская быль».
По словам коллег-кинематографистов, в творчестве режиссера «нет ни одной работы, в которой не было бы души нашей страны, ее народа». Картины Скабард отличались музыкальностью и поэтичностью, что перекликалось с ее увлечением стихосложением с детских лет.
Долгое время режиссер сотрудничала с телеканалом «Россия-Культура», снимая фильмы-портреты для цикла «Острова». Несмотря на сложность жанра, ей удавалось глубоко раскрывать характеры героев, с которыми она часто выстраивала доверительные отношения.
Скабард стала лауреатом ряда российских и международных кинопремий. Отвечая на вопрос о главном наставнике, она говорила: «Главным своим учителем я считаю жизнь».