Умерла режиссер документального кино Татьяна Скабард

По словам коллег-кинематографистов, в творчестве режиссера «нет ни одной работы, в которой не было бы души нашей страны, ее народа». Картины Скабард отличались музыкальностью и поэтичностью, что перекликалось с ее увлечением стихосложением с детских лет.