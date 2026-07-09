Эксперт Бебутов призвал маркировать ИИ в кино при влиянии на финальную картину

По его словам, использование ИИ на производственных этапах не требует обязательной маркировки. «Если мы говорим про создание раскадровок или тестирование гипотез — это очень полезная вещь. Я знаю, например, что Мартин Скорсезе заключил договор с одной из студий искусственного интеллекта именно для помощи в разработке раскадровок», — отметил эксперт.