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Эксперт Бебутов призвал маркировать ИИ в кино при влиянии на финальную картину

По словам медиаменеджера, использование искусственного интеллекта на производственных этапах не требует обязательной маркировки
Трифон Бебутов
Трифон БебутовИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Использование искусственного интеллекта в кино следует маркировать в случаях, когда технологии непосредственно влияют на конечное произведение — актерскую игру, музыку, сценарий или визуальный ряд. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал медиаменеджер и продюсер Трифон Бебутов.

«Если актер видоизменен с помощью искусственного интеллекта, если музыка написана с применением нейросетей, если искусственный интеллект участвовал в создании сценария, если в этих процессах задействован искусственный интеллект, это необходимо маркировать», — сказал Бебутов.

По его словам, использование ИИ на производственных этапах не требует обязательной маркировки. «Если мы говорим про создание раскадровок или тестирование гипотез — это очень полезная вещь. Я знаю, например, что Мартин Скорсезе заключил договор с одной из студий искусственного интеллекта именно для помощи в разработке раскадровок», — отметил эксперт.

Он сравнил подобные технологии с обычными инструментами кинопроизводства. «Это равносильно тому, как если бы киностудии писали, что в рамках постпродакшена использовали продукты определенного бренда. В таких случаях ИИ — это просто софт, это инструмент», — заключил он.

8 июля депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, которым в том числе предлагается обязать владельцев крупных интернет-ресурсов и приложений предоставлять пользователям возможность маркировать сгенерированный с помощью технологий искусственного интеллекта контент. Норма входит в базовый закон о поддержке развития технологий ИИ. Формат и содержание маркировки будут устанавливаться в рамках соглашения между разработчиками ИИ-сервисов и их пользователями.