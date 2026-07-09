«Питт», «Бухта вдов» и другие претенденты на звание лучших сериалов
Стали известны номинанты на американскую телевизионную премию «Эмми 2026», церемония вручения которой состоится 14 сентября. На победу в номинации «Лучший драматический сериал» претендуют медицинская драма «Питт», шпионский детектив «Медленные лошади», политическая драма «Дипломатка», фэнтези «Рыцарь Семи Королевств», фантастическое шоу «Одна из многих», триллер «Рай», а также «Друзья и соседи» с Джоном Хэммом.
Среди проектов, представленных в категории «Лучший комедийный сериал», — «Убийства в одном здании», «Хитрости», «Начальная школа “Эбботт”», «Терапия», «Медведь», «Никто этого не хочет», «У Марго проблемы с деньгами» и «Бухта вдов».
Лучшим мини-сериалом или сериалом-антологией в 2026 году могут стать такие проекты, как «Грызня», «Чудовище внутри меня», «ГКС. Сент-Луис», «История любви» и «Во всем виновата она».
Больше всего номинаций на «Эмми 2026» заработал телепроект «Питт», в прошлом году ставший победителем в категории «Лучший драматический сериал». В этот раз медицинская драма представлена в 25 категориях.
Финальный сезон «Хитростей» получил 24 номинации, что стало рекордом для одного сезона комедийного сериала. В число проектов с наибольшим количеством номинаций также вошли «Бухта вдов» (проект представлен в 19 категориях), «Одна из многих» (18 номинаций) и второй сезон «Грызни», получивший 16 номинаций.
Актерские номинации
За награду в категории «Лучшая женская роль в драматическом сериале» поборются Рэй Сихорн («Одна из многих»), Кери Рассел («Дипломатка»), Зендая («Эйфория»), Чейз Инфинити («Заветы») и Кэрри Кун («Позолоченный век»). Лучшими актрисами в жанре комедии могут стать Лиза Кудроу («Возвращение»), Эль Фаннинг («У Марго проблемы с деньгами»), Джин Смарт («Хитрости»), Кинта Брансон («Начальная школа “Эббот”») и Айо Эдебири («Медведь»).
За лучшую мужскую роль в драматическом сериале номинированы Стерлинг К. Браун («Рай»), Гари Олдман («Медленные лошади»), Марк Руффало («Задание»), Ноа Уайли («Питт») и Руфус Сьюэлл («Дипломатка»). В аналогичной комедийной номинации представлены Джейсон Сигел («Терапия»), Мэттью Риз («Бухта вдов»), Мартин Шорт («Убийства в одном здании»), Стив Карелл («Рустер») и Яхья Абдул-Матин II («Чудо-человек»).
Любопытно, что несколько актеров получили сразу по две номинации. Среди них — Мэттью Риз, Джейсон Бейтман, Колман Доминго, Ник Офферман и Лори Меткаф. Риза отметили за работу в сериалах «Чудовище внутри меня» и «Бухта вдов», Бейтман удостоился номинаций за «Черного кролика» и «ГКС. Сент-Луис».
Доминго может стать лучшим актером второго плана в комедии «Времена года» и лучшим приглашенным актером в «Эйфории». Офферман претендует на звание лучшего актера второго плана в сериалах «У Марго проблемы с деньгами» и «Смерть от молнии». Лори Меткаф номинирована как лучшая актриса второго плана в сериале-антологии «Монстры» и как лучшая приглашенная актриса в комедии «Хитрости».
78-я церемония вручения наград «Эмми» состоится 14 сентября 2026 года, а ведущей вечера станет американская актриса и продюсер Маришка Харгитей. С полным списком номинантов можно ознакомиться по ссылке.