Доминго может стать лучшим актером второго плана в комедии «Времена года» и лучшим приглашенным актером в «Эйфории». Офферман претендует на звание лучшего актера второго плана в сериалах «У Марго проблемы с деньгами» и «Смерть от молнии». Лори Меткаф номинирована как лучшая актриса второго плана в сериале-антологии «Монстры» и как лучшая приглашенная актриса в комедии «Хитрости».