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Объявлены номинанты на премию «Эмми 2026»

Лидером по числу номинаций 78-й телевизионной премии «Эмми» стала медицинская драма «Питт»
Кадр из сериала «Больница Питт»
Кадр из сериала «Больница Питт»

«Питт», «Бухта вдов» и другие претенденты на звание лучших сериалов

Стали известны номинанты на американскую телевизионную премию «Эмми 2026», церемония вручения которой состоится 14 сентября. На победу в номинации «Лучший драматический сериал» претендуют медицинская драма «Питт», шпионский детектив «Медленные лошади», политическая драма «Дипломатка», фэнтези «Рыцарь Семи Королевств», фантастическое шоу «Одна из многих», триллер «Рай», а также «Друзья и соседи» с Джоном Хэммом.

Среди проектов, представленных в категории «Лучший комедийный сериал», — «Убийства в одном здании», «Хитрости», «Начальная школа “Эбботт”», «Терапия», «Медведь», «Никто этого не хочет», «У Марго проблемы с деньгами» и «Бухта вдов».

Кадры из сериала «Хитрости» (5 сезон)
Кадры из сериала «Хитрости» (5 сезон)

Лучшим мини-сериалом или сериалом-антологией в 2026 году могут стать такие проекты, как «Грызня», «Чудовище внутри меня», «ГКС. Сент-Луис», «История любви» и «Во всем виновата она».

Больше всего номинаций на «Эмми 2026» заработал телепроект «Питт», в прошлом году ставший победителем в категории «Лучший драматический сериал». В этот раз медицинская драма представлена в 25 категориях.

Финальный сезон «Хитростей» получил 24 номинации, что стало рекордом для одного сезона комедийного сериала. В число проектов с наибольшим количеством номинаций также вошли «Бухта вдов» (проект представлен в 19 категориях), «Одна из многих» (18 номинаций) и второй сезон «Грызни», получивший 16 номинаций.

Актерские номинации

Кадр из сериала «Возвращение» (3 сезон)
Кадр из сериала «Возвращение» (3 сезон)

За награду в категории «Лучшая женская роль в драматическом сериале» поборются Рэй Сихорн («Одна из многих»), Кери Рассел («Дипломатка»), Зендая («Эйфория»), Чейз ИнфинитиЗаветы») и Кэрри КунПозолоченный век»). Лучшими актрисами в жанре комедии могут стать Лиза КудроуВозвращение»), Эль ФаннингУ Марго проблемы с деньгами»), Джин СмартХитрости»), Кинта Брансон («Начальная школа “Эббот”») и Айо ЭдебириМедведь»).

За лучшую мужскую роль в драматическом сериале номинированы Стерлинг К. Браун («Рай»), Гари Олдман («Медленные лошади»), Марк РуффалоЗадание»), Ноа Уайли («Питт») и Руфус Сьюэлл («Дипломатка»). В аналогичной комедийной номинации представлены Джейсон СигелТерапия»), Мэттью РизБухта вдов»), Мартин ШортУбийства в одном здании»), Стив КареллРустер») и Яхья Абдул-Матин IIЧудо-человек»).

Кадр из сериала «Бухта вдов»
Кадр из сериала «Бухта вдов»

Любопытно, что несколько актеров получили сразу по две номинации. Среди них — Мэттью Риз, Джейсон Бейтман, Колман Доминго, Ник Офферман и Лори Меткаф. Риза отметили за работу в сериалах «Чудовище внутри меня» и «Бухта вдов», Бейтман удостоился номинаций за «Черного кролика» и «ГКС. Сент-Луис».

Доминго может стать лучшим актером второго плана в комедии «Времена года» и лучшим приглашенным актером в «Эйфории». Офферман претендует на звание лучшего актера второго плана в сериалах «У Марго проблемы с деньгами» и «Смерть от молнии». Лори Меткаф номинирована как лучшая актриса второго плана в сериале-антологии «Монстры» и как лучшая приглашенная актриса в комедии «Хитрости».

78-я церемония вручения наград «Эмми» состоится 14 сентября 2026 года, а ведущей вечера станет американская актриса и продюсер Маришка Харгитей. С полным списком номинантов можно ознакомиться по ссылке.