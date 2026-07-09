С 2022 года актриса встречается с моделью Оли Грином, который младше нее на 15 лет. В 2023 году у пары появилась на свет дочь — имя девочки семья до сих пор не раскрывает. Весной 2026 года Миллер стала мамой в третий раз, однако пол и имя новорожденного она также пока не называет.