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Сиенна Миллер показала повзрослевшую дочь от Тома Стерриджа

Марлоу Стерридж исполнилось 14 лет
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Сиенна Миллер
Сиенна МиллерИсточник: Legion-Media

44-летняя Сиенна Миллер поделилась редкими фото своей старшей дочери Марлоу — накануне девочке исполнилось 14 лет.

В подписи к публикации актриса оставила лишь эмодзи в виде сердца. Пользователи в комментариях заметили, как сильно повзрослела наследница Миллер.

Дочь Сиенны Миллер / фото: соцсети
Дочь Сиенны Миллер / фото: соцсети
Дочь Сиенны Миллер / фото: соцсети
Дочь Сиенны Миллер / фото: соцсети

С 2011 по 2015 год Сиенна Миллер состояла в отношениях с британским актером Томом Стерриджем. В 2012 году в этом союзе у нее родилась первая дочь Марлоу.

С 2022 года актриса встречается с моделью Оли Грином, который младше нее на 15 лет. В 2023 году у пары появилась на свет дочь — имя девочки семья до сих пор не раскрывает. Весной 2026 года Миллер стала мамой в третий раз, однако пол и имя новорожденного она также пока не называет.

Ранее актриса опубликовала редкие фото своих младших детей.