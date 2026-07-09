44-летняя Сиенна Миллер поделилась редкими фото своей старшей дочери Марлоу — накануне девочке исполнилось 14 лет.
В подписи к публикации актриса оставила лишь эмодзи в виде сердца. Пользователи в комментариях заметили, как сильно повзрослела наследница Миллер.
С 2011 по 2015 год Сиенна Миллер состояла в отношениях с британским актером Томом Стерриджем. В 2012 году в этом союзе у нее родилась первая дочь Марлоу.
С 2022 года актриса встречается с моделью Оли Грином, который младше нее на 15 лет. В 2023 году у пары появилась на свет дочь — имя девочки семья до сих пор не раскрывает. Весной 2026 года Миллер стала мамой в третий раз, однако пол и имя новорожденного она также пока не называет.
Ранее актриса опубликовала редкие фото своих младших детей.