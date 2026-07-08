Ирина Горбачева представила новый сериал со своим участием

В кинотеатре «Москино Музеон» прошла премьера сериала «Паша» с Аскаром Ильясовым и Ириной Горбачевой в главных ролях.
Они представили проект вместе с другими актерами — Юлианной Михневич, Аглаей Шиловской и Екатериной Шумаковой. К ним присоединились режиссеры и авторы сценария — Антон Коломеец и Евгения Тамахина.
«Обаяние сериала в том, что это история про живых людей. Думаю, зрителям сейчас хочется видеть не только выдуманных героев, а настоящих, которых встречаешь в метро — с чудинкой, с заусенцами», — сказала Горбачева.
Также сериал пришли поддержать актриса Юлия Топольницкая, комики Эмир Кашоков и Евгений Чебатков, блогер Ануар Тлегенов и другие звезды.
«Паша» — проект онлайн-кинотеатра «Амедиатека», созданный компанией Wish Media. На фестивале «Пилот» сериал получил награду за лучший сценарий, а Аскар Ильясов в Юлианна Михневич — за лучшие актерские работы.
В центре сюжета — 32-летний Паша Белов. Он коренной москвич, но наполовину узбек. Правда, про свою «узбекскую сторону» герой мало что знает. Паша учился в Гнесинке, однако его музыкальная карьера не сложилась, поэтому он работает настройщиком и живет вместе с мамой. Менять что-то в жизни парень не торопится, но у судьбы на него свои планы. Переезд к другу, сломанный зуб и знакомство с актрисой Женей меняют его взгляды на мир и помогают понять, каким он хочет быть.
Первые две серии проекта выйдут онлайн 10 июля.