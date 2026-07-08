Ирина Горбачева представила новый сериал со своим участием

В центре сюжета — 32-летний Паша Белов. Он коренной москвич, но наполовину узбек. Правда, про свою «узбекскую сторону» герой мало что знает. Паша учился в Гнесинке, однако его музыкальная карьера не сложилась, поэтому он работает настройщиком и живет вместе с мамой. Менять что-то в жизни парень не торопится, но у судьбы на него свои планы. Переезд к другу, сломанный зуб и знакомство с актрисой Женей меняют его взгляды на мир и помогают понять, каким он хочет быть.