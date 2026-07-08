Сына Валерия Золотухина приняли в труппу «Современника»

Сын актера, которому в этом году исполнилось бы 85 лет, получил диплом из рук Владимира Машкова, который поздравлял выпускников Московской театральной школы Олега Табакова. Сообщается, что Иван Золотухин присоединится к труппе театра «Современник» в новом сезоне.