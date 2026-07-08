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В сети восхитились внешностью сыновей Екатерины Климовой и Игоря Петренко

Актриса показала видео с повзрослевшими наследниками
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Екатерина Климова и ее сын Матвей Петренко
Екатерина Климова и ее сын Матвей ПетренкоИсточник: Legion-Media.ru

Пользователи сети активно обсуждают, как выглядят повзрослевшие сыновья актрисы Екатерины Климовой — 20-летний Матвей и 18-летний Корней, которых она родила в браке с Игорем Петренко.

Поводом для дискуссий стал новый видеоролик, опубликованный 48-летней артисткой. На нем Климова и сыновья сначала предстают в домашних образах, а затем в костюмах.

Екатерина Климова с сыном / фото: соцсети
Екатерина Климова с сыном / фото: соцсети
Екатерина Климова с детьми / фото: соцсети
Екатерина Климова с детьми / фото: соцсети

В комментариях подписчики не сдерживали эмоций. Они принялись сравнивать звездных наследников.

«Боже, какие красавцы парни», «Какие все красивые и статные», «Один на папу похож, другой на маму. Класс», «Нереально красивая Екатерина с нереально красивыми сыновьями», — писали пользователи. 

Ранее Екатерина Климова появилась на кинофестивале в необычном образе.