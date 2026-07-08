«Оскорблял и девочек, и пожилых»: пьяный актер из «Знахаря» устроил дебош в поезде

Сам Михаил Орлов подтвердил сайту 59.RU, что действительно был в том поезде. Артист объяснил, что один из попутчиков предложил ему выпить, и он согласился. При этом актер отметил, что конфликта не было, но его громкая речь и нецензурная брань вызвали недовольство окружающих.