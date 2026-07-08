Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Оскорблял и девочек, и пожилых»: пьяный актер из «Знахаря» устроил дебош в поезде

Актера Михаила Орлова высадили из поезда за пьяный дебош в 3 часа ночи
Михаил Орлов на премьере фильма «Равиоли Оли», фото: пресс-служба
Михаил Орлов на премьере фильма «Равиоли Оли», фото: пресс-служба

Актер Михаил Орлов, известный по фильмам «Я худею», «Ольга» и сериалу «Знахарь», устроил дебош в поезде Москва—Пермь, следовавшем в ночь на 7 июля. Об этом сообщила пассажирка Telegram‑каналу «ЧП ДТП Пермь».

По словам пермячки, около трех часов ночи Орлов стал громко кричать и ругаться, не реагируя на замечания.

«Он всех женщин начал оскорблять: и девушек, и девочек, и пожилых женщин. Это был какой‑то кошмар. Я подошла к проводнице, спросила, есть ли служба безопасности, чтобы его успокоить. Службы не оказалось, пришлось вызывать наряд на ближайшей станции», — рассказала девушка.

Пассажирка назвала произошедшее настоящим кошмаром и выразила сильное возмущение поведением мужчины.

Сам Михаил Орлов подтвердил сайту 59.RU, что действительно был в том поезде. Артист объяснил, что один из попутчиков предложил ему выпить, и он согласился. При этом актер отметил, что конфликта не было, но его громкая речь и нецензурная брань вызвали недовольство окружающих.

«У меня были дни без сна, и я не удержал свою голову, не совладал с собой. А когда контроль теряется, я становлюсь страшным матерщинником», — признался он.

Инцидент закончился тем, что проводница вызвала начальника поезда, а тот обратился в полицию. Актера высадили на ближайшей станции — в Костроме. Там его задержал наряд полиции и назначил административный штраф.

«Ничего хорошего в этом нет. Я всю жизнь стараюсь держать лицо, но иногда все‑таки не получается. Перебрал и не смог удержать голову в порядке. Лучше бы сразу лег спать», — подытожил Орлов.