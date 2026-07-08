Режиссер Резо Гигинеишвили поделился новым снимком с детьми от бывшей супруги Надежды Михалковой. В своих социальных сетях 44-летний постановщик опубликовал фото с 15-летней дочерью Ниной и 13-летним сыном Иваном.
На общем кадре Гигинеишвили и дети позируют в солнечных очках и улыбаются. Также режиссер поделился селфи, на котором стоит вместе с сыном.
Резо Гигинеишвили и Надежда Михалкова, младшая дочь режиссера Никиты Михалкова, завершили отношения в 2017 году. В браке они прожили семь лет. Несмотря на развод, режиссер продолжает активно участвовать в жизни детей и поддерживать с ними связь.