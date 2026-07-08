Резо Гигинеишвили и Надежда Михалкова, младшая дочь режиссера Никиты Михалкова, завершили отношения в 2017 году. В браке они прожили семь лет. Несмотря на развод, режиссер продолжает активно участвовать в жизни детей и поддерживать с ними связь.