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Резо Гигинеишвили поделился фото с подросшими детьми от Надежды Михалковой

Режиссер провел время с 15-летней дочерью и 13-летним сыном
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Резо Гигинеишвили с детьми / фото: соцсети
Резо Гигинеишвили с детьми / фото: соцсети

Режиссер Резо Гигинеишвили поделился новым снимком с детьми от бывшей супруги Надежды Михалковой. В своих социальных сетях 44-летний постановщик опубликовал фото с 15-летней дочерью Ниной и 13-летним сыном Иваном.

На общем кадре Гигинеишвили и дети позируют в солнечных очках и улыбаются. Также режиссер поделился селфи, на котором стоит вместе с сыном. 

Резо Гигинеишвили с сыном Иваном / фото: соцсети
Резо Гигинеишвили с сыном Иваном / фото: соцсети

Резо Гигинеишвили и Надежда Михалкова, младшая дочь режиссера Никиты Михалкова, завершили отношения в 2017 году. В браке они прожили семь лет. Несмотря на развод, режиссер продолжает активно участвовать в жизни детей и поддерживать с ними связь.

Ранее в сети появилось семейное фото Надежды Михалковой с сестрой Анной.  