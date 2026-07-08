Мэнди Мур поделилась с поклонниками кадрами с семейного отдыха. В своем соцсети звезда фильма «Спеши любить» выложила фото с мужем и детьми. На снимке она позирует в бассейне в бикини, придерживая на руках дочь. В подписи к публикации артистка рассказала, что провела отпуск вместе с семьей в Коста-Рике.
В сентябре 2024 года знаменитость в третий раз стала мамой. Она родила девочку, которую назвали Луизой. Сама Мур отмечала, что последняя беременность далась ей тяжелее всего — приходилось «гоняться» за старшими детьми. Однако артистка смогла быстро вернуть форму. Уже через четыре месяца после родов она вышла в свет в обтягивающем платье, чем впечатлила поклонников. По словам звезды, ей не понадобилась дополнительная физическая активность — хватило заботы о детях.
Певица замужем за солистом фолк-рок-группы «Dawes» Тейлором Голдсмитом. Их тайная свадьба прошла 8 ноября 2018 года в Лос-Анджелесе. Первенец родился 20 февраля 2021 года — мальчика назвали двойным именем Август Харрисон. Мур рассказывала, что выбрала такое имя, потому что узнала о долгожданной беременности в конце лета, и Голдсмиту эта идея тоже пришлась по душе. Следующее пополнение в семье случилось 18 октября 2022 года: у супругов появился сын Оскар Беннетт.
Ранее Мэнди Мур показала, как выглядит ее фигура после третьих родов.