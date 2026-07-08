В сентябре 2024 года знаменитость в третий раз стала мамой. Она родила девочку, которую назвали Луизой. Сама Мур отмечала, что последняя беременность далась ей тяжелее всего — приходилось «гоняться» за старшими детьми. Однако артистка смогла быстро вернуть форму. Уже через четыре месяца после родов она вышла в свет в обтягивающем платье, чем впечатлила поклонников. По словам звезды, ей не понадобилась дополнительная физическая активность — хватило заботы о детях.