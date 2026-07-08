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Михаил Полицеймако показал фото своей жены в купальнике

Актер поделился фото своей супруги на отдыхе
Михаил Полицеймако
Михаил ПолицеймакоИсточник: Legion-Media.ru

Звезда «СуперИвановых» Михаил Полицеймако порадовал поклонников редким кадром. В своем блоге актер опубликовал снимок супруги. Лариса Полицеймако запечатлена на пляже в купальнике — артисты проводят время вместе с семьей.

«Моя любовь», — подписал фото актер.

Лариса Полицеймако / фото: соцсети
Лариса Полицеймако / фото: соцсети

Пара узаконила отношения в 2005 году. В браке у них родились три дочери: Эмилия (18 лет), София (15 лет) и шестилетняя Мария. Старшая наследница решила продолжить династию. Девушка уже поступила в Театральный институт им. Бориса Щукина и успешно завершила второй курс обучения.

Ранее Михаил Полицеймако трогательно поздравил свою дочь с шестилетием.