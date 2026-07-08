Пара узаконила отношения в 2005 году. В браке у них родились три дочери: Эмилия (18 лет), София (15 лет) и шестилетняя Мария. Старшая наследница решила продолжить династию. Девушка уже поступила в Театральный институт им. Бориса Щукина и успешно завершила второй курс обучения.