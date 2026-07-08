Звезда «СуперИвановых» Михаил Полицеймако порадовал поклонников редким кадром. В своем блоге актер опубликовал снимок супруги. Лариса Полицеймако запечатлена на пляже в купальнике — артисты проводят время вместе с семьей.
«Моя любовь», — подписал фото актер.
Пара узаконила отношения в 2005 году. В браке у них родились три дочери: Эмилия (18 лет), София (15 лет) и шестилетняя Мария. Старшая наследница решила продолжить династию. Девушка уже поступила в Театральный институт им. Бориса Щукина и успешно завершила второй курс обучения.
Ранее Михаил Полицеймако трогательно поздравил свою дочь с шестилетием.