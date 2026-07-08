Макконахи состоит в браке с бразильской моделью Камилой Алвес. Актер познакомился с будущей женой в кафе, где она праздновала 25-летие с подругами. Через полтора года после знакомства у влюбленных появился сын Леви, а 3 января 2010 родилась дочь Вида. 28 декабря 2012 года родился второй сын Ливингстон.