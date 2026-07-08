Мэттью Макконахи впервые за долгое время показал публике своего старшего сына. Звезда фильма «Интерстеллар» опубликовал совместное фото с Леви в день его рождения. Кадр сделали в Остине, неподалеку от дома семьи. Оба позировали в джинсах и рубашках.
«18. Вот он настоящий дружище. Наслаждайся и пользуйся своими новыми свободами», — написал он.
Макконахи состоит в браке с бразильской моделью Камилой Алвес. Актер познакомился с будущей женой в кафе, где она праздновала 25-летие с подругами. Через полтора года после знакомства у влюбленных появился сын Леви, а 3 января 2010 родилась дочь Вида. 28 декабря 2012 года родился второй сын Ливингстон.
В 2011 году Макконахи сделал Алвес предложение, свадьба прошла в июне 2012 года в Техасе. Макконахи не раз публично признавался жене в любви. Артист считает встречу с женой судьбоносной. Он благодарен супруге за их детей и семейное счастье.